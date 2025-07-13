Без согласия и без выбора: ChatGPT обязали хранить все ваши разговоры

В США разгорелся масштабный скандал вокруг конфиденциальности: пользовательские переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде, несмотря на то, что люди удаляли их и доверяли, что данные исчезнут навсегда.

ChatGPT обязали хранить все ваши разговоры

Причина – иск The New York Times против OpenAI по делу об авторских правах. Издание обвиняет компанию в том, что ее ШИ-сервисы якобы использовали защищенный контент без разрешения. И теперь, по решению федерального суда, OpenAI обязана сохранить практически все чаты пользователей ChatGPT, включая уже удаленные.



Это значит, что юристы NYT получат доступ к миллиардам разговоров, в которых пользователи обсуждали личные проблемы, делились историями о здоровье, отношениях, эмоциях и даже психическом состоянии. Люди доверяли платформе, опираясь на обещание OpenAI о том, что данные можно полностью стереть.



Однако суд решил, что сохранение переписок — "допустимый шаг", потому что часть пользователей могла удалять чаты, опасаясь, что нарушают авторские права. Суд также считает, что компания OpenAI не нарушает своей политики конфиденциальности, ведь она предусматривает сохранение данных "в случае юридических требований".



Юристы предупреждают: это не просто технический спор, а потенциально опасный прецедент. Если суды в дальнейшем будут позволять хранить персональные данные миллионов людей через один корпоративный спор — это может открыть двери массовой слежки. Похожая логика может быть использована и для фотографий на iPhone, поисков в Google или личных сообщений в мессенджерах.



Особенно возмущает, что пострадавшие, то есть пользователи, не получили ни одного права голоса в этом процессе. Один из них пытался вмешаться и оспорить решение, но суд отказал, назвав его обращение "несвоевременным".



Суд заслушал только позиции OpenAI и NYT. Никакого представителя интересов обычных пользователей не было. И теперь их конфиденциальность стала "побочной жертвой" корпоративного противостояния.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в воскресенье, 13 июля, недалеко от лондонского аэропорта Саутенд произошла авиакатастрофа: сразу после взлета разбился частный самолет. Свидетели сообщают о масштабном пожаре и взрыве — над аэропортом поднялся гигантский огненный столб и черный дым, заметный в нескольких километрах.