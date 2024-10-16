"Беги, пока не поздно": военные разозлились из-за обращения Филатова и дали ему ответ (ВИДЕО)

Украинские защитники записали ответ городскому председателю Днепра Борису Филатову. Напомним, он опубликовал обращение, в котором жаловался на большое количество уголовных дел в отношении его и чиновников мэрии города. Видеоответ записали бойцы многих подразделений и опубликовали в Instagram. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Українські новини".



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Бойцы возмущаются попытками Филатова прикрыться военными в ряде коррупционных скандалов вокруг его команды.

“Не прикрывайся бойцами, военными! Все знают, что ты – злодей", – сказал боец с позывным "https://www.instagram.com/p/DBHZqm9Notm/Медведь".

Военный с позывным "Тоха" возмутился тем, что мэр Днепра ранее оскорблял семьи защитников, их матерей, жен, детей. Сейчас он просит помощи у военных и выдвигает претензии к правоохранителям. "Хочу от себя сказать: Борюсик, беги, пока не поздно!", — отметил он.

Военный с позывным “Дюшес” отметил: “Альбертович, что-то риторика сильно меняется, когда за ж#пу прихватили. Ты поливаешь грязью жителей, а теперь весь такой хороший и правильный. То, что ты мастер переобуваешься, знают все”.

Боец с позывным "Талиб" посоветовал Филатову не скулить, а отвечать за свои поступки.

“Не надо скулить, не надо жалких этих видео записывать. Надо начинать отвечать за свои поступки, которые вы совершили за годы своего управления городом, если так можно сказать”, – подчеркнул он.

Военный с позывным "Якуза" сообщил, что мэра Днепра никто не уважает в городе, потому что все знают его как главного коррупционера Украины.

А боец из позывного "Пума" отметил, что Филатов должен ответить за содеянное им. ""Я в жизни не видел более циничного, более лживого, более влюбленного существа. Столько, сколько он совершил зла со своей командой для Днепра, для наших горожан, не сделал еще ни один человек. Он обязательно должен ответить за свои злодеяния", – подытожил он.

В издание напомнили, что на прошлой неделе мэр Днепра Филатов записал видеообращение, в котором заявил, что дела по коррупции, открытые против него и его команды, являются давлением.

Также отмечается, что ранее депутаты городского совета Днепра из партии "Пропозиція", которую в городе возглавляет мэр Борис Филатов, оказались в центре громкого скандала, поехав вместе с женами и подругами отдыхать на элитный курорт Vakkaru Maldives на Мальдивах вместо участия в международной конференции по вопросам восстановление города.

Тогда журналисты обратили внимание на вопиющие дорогие драгоценности компании. В частности, депутат от "Пропозиції" Евгений Кривошеев, который также отвечает у Филатова за землю и строительство, приехал на Мальдивы с женой Ольгой, которая оделась в драгоценности на сумму более 50 000 евро: колье Van Cleef – 12 900 евро, браслеты – 6600 евро и 4950 евро, Cartie за 14400 евро, серьги за 4450 евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Днепропетровском городском совете присвоили 34 млн грн.



