Автор скандального видео с изменой миллиардера рассказала, сколько она на нем заработала

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Slava Kot
На концерте Coldplay в США случайная сцена, снятая на телефон одной из зрительниц, вызвала скандал и отставку генерального директора компании Astronomer Энди Байрона. На видео был зафиксирован момент его "измены" с коллегой Кристин Каброн. Оригинальное видео в TikTok набрало более 100 млн просмотров, а его автор рассказала, смогла ли заработать на нем.
Женщина сняла "предательство" гендиректора Astronomer Энди Байрона
Автором видео стала Грейс Спрингер, посетившая концерт Coldplay и пытавшаяся снять себя на большом экране на камеру поцелуев. В интервью британской программе This Morning она рассказала, что не ожидала такого резонанса из-за видео, на котором ей удалось зафиксировать Кристин Каброн в объятиях Энди Байрона.
После публикации видео с "изменой" Энди Байрона с Кристин Каброн, оно стало вирусным и набрало более 125 млн просмотров. Несмотря на это, автор ничего на нем не заработала, ведь не включила монетизацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грейс Спрингер рассказала, сожалеет ли она о своем поступке с видео с "изменой" миллиардера.
Также "Комментарии" писали, что скандал с Энди Байроном создал новый тренд на сайте для взрослых Pornhub.