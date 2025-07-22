Автор скандального видео с изменой миллиардера рассказала, сколько она на нем заработала

На концерте Coldplay в США случайная сцена, снятая на телефон одной из зрительниц, вызвала скандал и отставку генерального директора компании Astronomer Энди Байрона. На видео был зафиксирован момент его "измены" с коллегой Кристин Каброн. Оригинальное видео в TikTok набрало более 100 млн просмотров, а его автор рассказала, смогла ли заработать на нем.

Женщина сняла "предательство" гендиректора Astronomer Энди Байрона

Автором видео стала Грейс Спрингер, посетившая концерт Coldplay и пытавшаяся снять себя на большом экране на камеру поцелуев. В интервью британской программе This Morning она рассказала, что не ожидала такого резонанса из-за видео, на котором ей удалось зафиксировать Кристин Каброн в объятиях Энди Байрона.

"Я надеялась увидеть себя на большом экране, и я люблю фиксировать моменты, поэтому мой телефон был в руках. Я не очень об этом думала, когда записывала, но, конечно, все сплетничали. На концерте было более 50 000 человек, так что это была горячая тема", — рассказала Грейс.

После публикации видео с "изменой" Энди Байрона с Кристин Каброн, оно стало вирусным и набрало более 125 млн просмотров. Несмотря на это, автор ничего на нем не заработала, ведь не включила монетизацию.

"На самом деле я не заработала ничего на самом видео или на просмотрах. Оно не монетизируется", – рассказала Спрингер.

На видео Грейс Спрингер зафиксировано, как генеральный директор Astronomer Энди Байрон романтически обнимает свою коллегу Кристин Каброн в момент, когда они попали на камеру для поцелуев на концерте Coldplay. После этого Байрон покинул пост генерального директора компании, а его жена Меган Керриган-Байрон удалила фамилию мужа из своих соцсетей и деактивировала Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грейс Спрингер рассказала, сожалеет ли она о своем поступке с видео с "изменой" миллиардера.

Также "Комментарии" писали, что скандал с Энди Байроном создал новый тренд на сайте для взрослых Pornhub.