Автомобили для ВСУ: схема растраты на закупке авто для военных

В Бюро экономической безопасности Украины сообщили о разоблачении схемы растраты бюджетных средств на закупки автомобилей для военных.

ВСУ. Иллюстративное фото

Отмечается, что в Волынской области сообщили о подозрении главе одного из городских советов и предпринимателю, способствовавшему совершению преступления, в растрате государственных средств путем злоупотребления служебным положением при закупке автомобилей для военных.

По данным следствия, в мае 2023 года в городской совет поступило ходатайство от военных о приобретении двух грузовых автомобилей.

"Председатель городского совета, сговорившись со знакомым предпринимателем, реализовали схему закупки этих транспортных средств по завышенной цене. В частности, грузовики приобрели более чем за 10 млн грн, которые были выделены из бюджета общины. Однако их реальная рыночная стоимость была на 6 миллионов гривен меньше", — сообщили в БЭБ.

Злоумышленникам инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", — уточнили в БЭБ.

Напомним, в Украине, как писал портал "Комментарии", разоблачили очередную незаконную схему ввоза автомобилей для последующей продажи. Правонарушитель, чтобы не платить пошлину, ввозил в Украину автомобили и оформил их как гуманитарную помощь для ВСУ. В Бюро экономической безопасности сообщили, что завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи.