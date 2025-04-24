Автомобили для ВСУ: схема растраты на закупке авто для военных

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Кречмаровская Наталия
В Бюро экономической безопасности Украины сообщили о разоблачении схемы растраты бюджетных средств на закупки автомобилей для военных.
ВСУ. Иллюстративное фото
Отмечается, что в Волынской области сообщили о подозрении главе одного из городских советов и предпринимателю, способствовавшему совершению преступления, в растрате государственных средств путем злоупотребления служебным положением при закупке автомобилей для военных.
По данным следствия, в мае 2023 года в городской совет поступило ходатайство от военных о приобретении двух грузовых автомобилей.
Злоумышленникам инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Напомним, в Украине, как писал портал "Комментарии", разоблачили очередную незаконную схему ввоза автомобилей для последующей продажи. Правонарушитель, чтобы не платить пошлину, ввозил в Украину автомобили и оформил их как гуманитарную помощь для ВСУ. В Бюро экономической безопасности сообщили, что завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи.
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