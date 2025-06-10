Арестовича прорвало на украинцев: «Вы фуфло»

Бывший советник Офиса Президента Украины и блогер Алексей Арестович в прямом эфире на своем youtube-канале, запрещенном в Украине, заявил еще одному пророссийскому блогеру Александру Шелесту, что он презирает украинцев.

Алексей Арестович

"Мне часто предъявляют, что "вы, Арестович, презираете украинцев". Друзья мои, я презираю украинцев. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло, вы полнейшее фуфло, дерьмо, которое стыдно вытирать с сапога, там где-то об уступок какой-то, вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить. Кто-то же издавал этот учебник, кто-то же его подписывал. Оксен Лисовый, родителей которого посадили там в тюрьму, вернее в Сибири, и он вырос в засылании, а теперь применяет те же методы, что КГБ применяло к его родителям, к украинским детям, запрещая им говорить на русском языке, на родном языке, и плодя "сосательные" учебники.

У человека, как говорил мой старшина, только два врожденных инстинкта – сосательный и глотательный и к 18-ти надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы с*сете у Зеленского, у Притулы, у Стерненко, у Берлинской, кто вы такие? О чем с вами говорить? Вы полнейшее фуфло, дерьмо и фуфло. Ни один уважающий себя человек, австриец, австралиец или альфацентаврянин с вами на одном гектаре ср*ть не должен сесть после этого всего. И я с вами разговариваю по одной простой причине, потому что я в вас еще верю. Я знаю, что морок, который вы на себя навели и приняли – это не приговор, что в человеке добра больше, чем зла и вы можете еще одуматься, но вы не хотите одуматься", – выдал тираду Арестович.