Арестович высмеивает украинцев: о чем написал в новом заявлении

Алексей Арестович обнародовал заявление, в котором описал иронию и сатиру как ключевые инструменты украинского общества для выживания в условиях войны и коррумпированной системы.

Арестович сделал заявление про украинцев

По его словам, общественные отношения в Украине имеют амбивалентную природу, что порождает такую же двойственность в психике. Он выделил три уровня:

• Декорация — политический фасад с громкими лозунгами о единстве и победе, создающий видимость борьбы.

• Реальность – повседневная жизнь украинцев с бедностью, потерями, смертями и вынужденной миграцией, о которых не принято говорить открыто.

• Система — коррупционная машина, которая эксплуатирует население жестче рабства, ведь, по словам Арестовича, "раба хотя бы кормили, а украинца сегодня выжимают до нуля".

Арестович подчеркнул, что украинцы одновременно знают об этой системе, ненавидят ее и смеются над ней, но при этом участвуют в ее декорациях — голосуют, верят в лозунги, воюют за государство.



Он также сравнил отношение к НАТО с амбивалентной зависимостью: украинцы насмехаются над неоднократно подводящей их организацией, но одновременно воспринимают ее как единственного возможного защитника. Подобный сценарий, по его мнению, сработал и с Владимиром Зеленским — над тем, над кем смеялись, он стал президентом, которого теперь "все должны поддерживать".



Арестович считает, что наиболее уязвимым элементом в системе является именно декорация, ведь реальность слишком тяжела для перемен, а сама система силовая и опасная. Он призвал украинцев не поддерживать показные лозунги, разоблачать разрыв между фасадом и действительностью и замещать "искусственные символы" новыми ориентирами: правдой, внутренней нормой и человечностью.

"Смех для украинцев — это способ сохранить дистанцию с системой, которая одновременно и уничтожает, и удерживает", — подытожил он, добавив, что громче всего сегодня смеются те, кто находится в СИЗО.

