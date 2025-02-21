Арестович впервые прокомментировал развод с женой

Украинский блоггер Алексей Арестович, покинувший Украину и находящийся за границей, объявил о разводе со своей женой. Инициатором расторжения брака стала его третья супруга Анастасия Арестович, подавшая соответствующее заявление в суд.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Ранее Арестович не раз заявлял, что именно он первым покидал своих жен. Однако в этот раз ситуация сложилась по-другому.

В одном из интервью, которое он дал Алине Шаманской, блоггер объяснял, что основной причиной его предыдущих разводов были отличия во взглядах на воспитание детей. Алексей является отцом троих детей: двух дочерей — Вероники и Аэлиты, родившихся от первых двух браков, и сына Александра, которого он имеет от третьего брака.

Арестович разделяет мнение, что причиной разводов всегда разное видение будущего. Он считает, что это главный фактор, по которому пары расходятся, хотя на первый план могут выходить и другие причины, такие как измены, финансовые затруднения или семейные конфликты.

"У меня есть теория, которая заключается в том, что люди разводятся, когда начинают жить разным будущим. Это единственная истинная причина разводов. Есть стартовые причины, которые запускают, например супружеская измена, финансы, скандалы. Но на самом деле – это разные миры", — говорил блоггер.

Он также рассказывал, что прекращал отношения, даже если продолжал испытывать чувство к своим женам.

"Я просто понимал, что не стоит жить вместе, потому что мы разрушаем друг друга, и это все влияет на ребенка. Я разводился, когда у меня были чувства к этим женщинам. Я просто понимал, что дальше не нужно, будет хуже", – отмечал он.

Примечательно, что Арестович в прошлом читал лекции по семейным отношениям и воспитанию детей, однако собственные браки так и не смог сохранить.

В последнем интервью Александру Шелесту блоггер уклонился от обсуждения личной жизни. Ведущий в ответ назвал его скучным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена Арестовича подала на развод . Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, ныне находящийся за границей, разводится. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Иск о расторжении брака подала его супруга Анастасия Арестович. Ее заявление 11 февраля принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева. Председательствующим судьей по делу назначена Галина Козленко. Однако дата судебного заседания пока не определена.