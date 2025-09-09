Арестович снова отжигает скандальные заявления: что в этот раз

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что с момента обретения независимости Украина пошла по ложному пути развития, а к 2025 году сформировалась своеобразная "ось" из трех составляющих — внешних декораций, устаревшей общественной модели и коррумпированной системы власти.

Новая заява Арестовича

• "Декорации" – это патриотические лозунги и символы, скрывающие реальные проблемы. По словам Арестовича, всякий раз, когда разражается коррупционный скандал или проявляется управленческий провал, чиновники "одевают вышиванки" и пытаются громкими лозунгами отвлечь от сути.

• "Реальность" — общество, живущее по принципам XVII века, лишенное современных подходов к развитию и управлению.



• "Система" — власть, которая, по его мнению, грабит государство и граждан в мирное и военное время, меняя только лица и "кошельки" на вершине.



Арестович подчеркнул, что самым большим преступлением украинских элит является не коррупция, а целенаправленное "разложение мозгов" граждан. Он считает, что власти сознательно инфантилизуют население, управляя эмоциями через подконтрольные Telegram-каналы и телемарафон. В результате люди не способны видеть причинно-следственные связи и реагируют только на информационные поводы: отчеты Генштаба о взятом селе, удар по российскому НПЗ или обстрелы украинской энергетики.



Особое внимание Арестович обратил на критические проблемы в секторе обороны:

• более половины FPV-дронов, поставляемых Минобороны, оказываются непригодными;

• гособоронзаказ за прошлый год выполнен только на 45%;

• значительная часть мобилизованных в войска так и не доходит – по его словам, из 30 тысяч ежемесячно реально вливается только около 10 тысяч;

• каждый четвертый военнослужащий числится в СЗЧ (самовольное оставление части);

• бюджет имеет дефицит в 300 млрд грн только в этом году для нужд армии;

• система ПВО не способна полностью защитить критическую инфраструктуру.

На этом фоне Арестович упомянул заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, утверждающего, что Европа уже рассматривает сценарий разделения Украины на три части: российскую, нейтральную и западную. По его мнению, нынешняя динамика событий подталкивает именно к такому сценарию вопрос только в терминах.



Арестович подытожил, что страна оказалась в точке, где война, коррупция, неэффективное управление и манипуляции с обществом создают угрозу ее будущему.



