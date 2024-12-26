Арестович сделал скандальное заявление о националистах в Украине

Украинский блогер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что 25% украинского населения – это "отчаянные националисты", которые на травме войны "докатываются до шовинизма". Также, по словам блогера, в Украине нарушаются права людей, не соблюдается Конституция и преследуется церковь.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович во время интервью с Патриком Бет-Дэвидом на подкасте PBD сделал несколько скандальных заявлений, в частности, якобы о существовании большого количества националистов в Украине.

"В Украине где-то 25% отчаянных националистов, которые в своем национализме докатываются до шовинизма, особенно на травме войны", — сказал Арестович, не указывая откуда у него такие данные.

Блогер продолжил свой тезис критикой Зеленского, который, по мнению Арестовича, не выполнил своих предвыборных обещаний о "поликультурном проекте", где люди говорят на русском языке, а русская культура является "органической частью украинской". Кроме того, он считает, что все украинцы, которые не голосовали за Зеленского в 2019 году подпадают под категорию националистов.

"За Зеленского проголосовали 73% избирателей. Практически все оставшиеся избиратели – 25 на 75. За него проголосовали потому, что он сказал, что не позволит делить Украину в зависимости от того, на каком языке говорят, или в какую церковь ходят. Он ничего не сделал из этого. Он сделал все наоборот. Порошенко когда-то провозгласил знаменитую концепцию "Армия, украинский язык и вера". И консолидировал вокруг себя эти 25%, а все остальные против проголосовали", — говорит Арестович.

Арестович добавил, что во время президентства Зеленского, выяснилось, что он поддержал идею Порошенко и сегодня Украина якобы "стыкается с очень серьезными нарушениями Конституции, нарушением прав человека, грубым нарушением с преследованием церкви".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович хочет быть президентом и помочь Украине решить ее проблемы.

Также "Комментарии" писали, что бывший лидер ОПЗЖ Юрий Бойко записал видео, в котором повторил нарративы российской пропаганды о якобы давлении на русский язык и радикалов, которые уничтожают памятники. После посещения СБУ Бойко записал новое видео, где извинился за свои слова.