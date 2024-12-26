Арестович сделал скандальное заявление о националистах в Украине

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Slava Kot
Украинский блогер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что 25% украинского населения – это "отчаянные националисты", которые на травме войны "докатываются до шовинизма". Также, по словам блогера, в Украине нарушаются права людей, не соблюдается Конституция и преследуется церковь.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович во время интервью с Патриком Бет-Дэвидом на подкасте PBD сделал несколько скандальных заявлений, в частности, якобы о существовании большого количества националистов в Украине.
Блогер продолжил свой тезис критикой Зеленского, который, по мнению Арестовича, не выполнил своих предвыборных обещаний о "поликультурном проекте", где люди говорят на русском языке, а русская культура является "органической частью украинской". Кроме того, он считает, что все украинцы, которые не голосовали за Зеленского в 2019 году подпадают под категорию националистов.
Арестович добавил, что во время президентства Зеленского, выяснилось, что он поддержал идею Порошенко и сегодня Украина якобы "стыкается с очень серьезными нарушениями Конституции, нарушением прав человека, грубым нарушением с преследованием церкви".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович хочет быть президентом и помочь Украине решить ее проблемы.
Также "Комментарии" писали, что бывший лидер ОПЗЖ Юрий Бойко записал видео, в котором повторил нарративы российской пропаганды о якобы давлении на русский язык и радикалов, которые уничтожают памятники. После посещения СБУ Бойко записал новое видео, где извинился за свои слова.
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