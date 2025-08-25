Алексей Арестович опубликовал новое резонансное заявление, в котором подверг сомнению само существование Конституции и права в Украине. По его словам, упразднена была не реальная общественная жизнь, а лишь "декорации", ведь настоящее функционирование государства всегда оставалось "за кулисами".

Очередное заявление Арестовича

Он подчеркнул, что украинская политика наполнена громкими, но пустыми лозунгами: от Армия, язык, вера до декларативного внесения в Конституцию курса на НАТО и ЕС. Арестович подчеркивает: на самом деле вступление в эти объединения означало бы радикальное изменение государственной модели, чего боится правящая верхушка, которая пользуется войной для собственного обогащения.

Арестович также заявил, что ключевая проблема Украины – отсутствие конфликта элит, ведь нынешнюю ситуацию устраивают и власть, и значительную часть западных партнеров. Он считает, что такое положение превращает демократию в механизм канализации протеста через выборы, которые не меняют элиты, а лишь переставляют местами клановые группы.

При этом, по его мнению, общество находится в состоянии глубочайшего кризиса: демографические характеристики свидетельствуют об упадке, а настоящий протестный потенциал пока нереально точно оценить. Сценарная логика, по словам Арестовича, подсказывает, что напряжение рано или поздно прорвется, но пока оно сдерживается отработанными технологиями власти.

Он считает, что трагедия Украины заключается в том, что большинство граждан либо верят в "декорации", либо отказываются делать свой выбор, замыкаясь в безразличии. Именно это, по мнению Арестовича, является главным следствием действия системы, лишающей человека ее внутреннего нравственного компаса.

Таким образом, в своем заявлении Арестович подчеркнул: настоящая проблема страны заключается не только в коррупции или безнаказанности власти, а в том, что Конституция и права существуют только формально, в то время как реальная Украина живет по другим законам.

