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Арестович рассказал, что не идет воевать за Украину, потому что неминуемо погибнет (ВИДЕО)

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что на войне он неизбежно погибнет, поэтому не встает на защиту Украины в войне против России.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший советник Офиса президента и популярный украинский блогер Алексей Арестович рассказал, что с радостью стал бы на защиту Украины, однако не будет это делать из-за высокого шанса погибнуть. По его словам, он может таким образом навредить другим защитникам Украины.

Арестович рассказал, что не идет воевать за Украину, потому что неминуемо погибнет (ВИДЕО)

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович в интервью российскому изданию Echofm рассказал, почему не взял в руки оружие и не вступил в ряды ВСУ. По словам Арестовича, координаты его присутствия быстро передадут России, которая запустит по нему ракеты.

"Я бы с удовольствием повоевал бы за свою Родину, однако мне не дают. Вы понимаете, что есть такая штука, как продажа координат на поле боя. Куда бы я не приехал, мои координаты продадут на следующий день. Туда прилетит "Искандер". Мало того, что я сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. Неизбежно, меня убьют на войне", — сказал Арестович.

Просмотреть отрывок из интервью, где Арестович объясняет, почему не идет воевать можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович заявил о конфликте с президентом Владимиром Зеленским. По словам блогера, якобы именно президент не разрешает ему приехать в Украину. Арестович утверждает, что Зеленский ведет против него "личную войну".

Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович возглавил рейтинг недоверия среди украинских политиков и деятелей. Вблизи Арестовича по показателю недоверия расположились Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Марьяна Безуглая. В то же время опрос показал, что только четырем деятелям украинцы больше доверяют, чем не доверяют.



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