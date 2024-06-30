Арестович рассказал, что не идет воевать за Украину, потому что неминуемо погибнет (ВИДЕО)

Бывший советник Офиса президента и популярный украинский блогер Алексей Арестович рассказал, что с радостью стал бы на защиту Украины, однако не будет это делать из-за высокого шанса погибнуть. По его словам, он может таким образом навредить другим защитникам Украины.



Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович в интервью российскому изданию Echofm рассказал, почему не взял в руки оружие и не вступил в ряды ВСУ. По словам Арестовича, координаты его присутствия быстро передадут России, которая запустит по нему ракеты.

"Я бы с удовольствием повоевал бы за свою Родину, однако мне не дают. Вы понимаете, что есть такая штука, как продажа координат на поле боя. Куда бы я не приехал, мои координаты продадут на следующий день. Туда прилетит "Искандер". Мало того, что я сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. Неизбежно, меня убьют на войне", — сказал Арестович.

Просмотреть отрывок из интервью, где Арестович объясняет, почему не идет воевать можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович заявил о конфликте с президентом Владимиром Зеленским. По словам блогера, якобы именно президент не разрешает ему приехать в Украину. Арестович утверждает, что Зеленский ведет против него "личную войну".



Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович возглавил рейтинг недоверия среди украинских политиков и деятелей. Вблизи Арестовича по показателю недоверия расположились Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Марьяна Безуглая. В то же время опрос показал, что только четырем деятелям украинцы больше доверяют, чем не доверяют.