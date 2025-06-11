Арестович прокомментировал мобилизацию в Украине: «Не за что умирать»

Бывший советник Офиса Президента Украины и блогер, запрещенный в Украине, Алексей Арестович вновь отметил безвольность украинцев, потерявших достоинство и свободу, по его мнению, только уже в более цензурной версии, чем было раньше.

Алексей Арестович

Мобилизацию в Украине он назвал антипроектом, который захватил Украину, посылает убивать и умирать, но не может дать ответа на главный вопрос "зачем это все?".

"Мужчина, которому средь бела дня дали под дых люди в форме, затащили в бусик, забрали телефон, кинули в подвал ТЦК — не знает, за что ему идти в нечеловеческих условиях "держать линию в посадке". Одесситу, харьковчанину, киевлянину, не понятно за что ему умирать, если система запрещает его детям говорить на переменах на родном языке, дает сигнал унижать его за то, что он слушает любимую музыку и смотрит любимые фильмы. Поэтому 6 миллионов мужчин не стали на воинский учет в Украине, а минимум треть тех, кого ловят на улицах — бежит в СЗЧ.", – пишет Арестович.

Он отмечает, что в Украине создали условия хуже, чем россияне.

"Те, кто кормится с анти-проекта, пугают приходом россиян и выдают это за основной смысл войны. Но когда они создают для своих режим, худший, чем россияне, даже эта пугалка перестает действовать. Они придумали ложную мораль — монокультурный проект, в котором ведут экзистенциальную войну с одвічним ворогом. Но даже ложной морали не придерживаются. Эти люди мимо камер говорят на русском языке и воруют у государства под предлогом его защиты. При этом пытаются заставить придерживаться этой ложной морали своих сограждан, которые внутри этой "морали" — люди второго сорта. Миллионы мимикрируют под причуды держателей анти-проекта, боясь слово сказать. А все это из-за того, что нет центральной идеи, вокруг которой бы объединились бы одессит, львовянин, севастополец — и совести и смелости это признать", – пишет Арестович, обвиняя во всем президента Зеленского.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Арестович выругался на украинцев и назвал всех фуфлом и д*рьмом.