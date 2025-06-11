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Арестович прокомментировал мобилизацию в Украине: «Не за что умирать»

Арестович заявил, что украинцам запретили родной язык, любимую музыку и сериалы, имея в виду все русское

сегодня, 09:46
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Недилько Ксения

Бывший советник Офиса Президента Украины и блогер, запрещенный в Украине, Алексей Арестович вновь отметил безвольность украинцев, потерявших достоинство и свободу, по его мнению, только уже в более цензурной версии, чем было раньше.

Арестович прокомментировал мобилизацию в Украине: «Не за что умирать»

Алексей Арестович

Мобилизацию в Украине он назвал антипроектом, который захватил Украину, посылает убивать и умирать, но не может дать ответа на главный вопрос "зачем это все?".

"Мужчина, которому средь бела дня дали под дых люди в форме, затащили в бусик, забрали телефон, кинули в подвал ТЦК — не знает, за что ему идти в нечеловеческих условиях "держать линию в посадке".

Одесситу, харьковчанину, киевлянину, не понятно за что ему умирать, если система запрещает его детям говорить на переменах на родном языке, дает сигнал унижать его за то, что он слушает любимую музыку и смотрит любимые фильмы.

Поэтому 6 миллионов мужчин не стали на воинский учет в Украине, а минимум треть тех, кого ловят на улицах — бежит в СЗЧ.", – пишет Арестович.

Он отмечает, что в Украине создали условия хуже, чем россияне.

"Те, кто кормится с анти-проекта, пугают приходом россиян и выдают это за основной смысл войны. Но когда они создают для своих режим, худший, чем россияне, даже эта пугалка перестает действовать.

Они придумали ложную мораль — монокультурный проект, в котором ведут экзистенциальную войну с одвічним ворогом.

Но даже ложной морали не придерживаются.

Эти люди мимо камер говорят на русском языке и воруют у государства под предлогом его защиты.

При этом пытаются заставить придерживаться этой ложной морали своих сограждан, которые внутри этой "морали" — люди второго сорта.

Миллионы мимикрируют под причуды держателей анти-проекта, боясь слово сказать.

А все это из-за того, что нет центральной идеи, вокруг которой бы объединились бы одессит, львовянин, севастополец — и совести и смелости это признать", – пишет Арестович, обвиняя во всем президента Зеленского.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Арестович выругался на украинцев и назвал всех фуфлом и д*рьмом.



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