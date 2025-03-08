Арестович прогнозирует "бегство Зеленского" из Украины: назвал следующего лидера страны

Бывший советник Офиса президента и популярный блогер Алексей Арестович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через несколько недель или месяцев якобы уйдет в добровольную отставку и сбежит из Украины. По его словам, в момент переходного правительства страной будет руководить Юлия Тимошенко.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович во время стрима на YouTube поделился своим мнением о будущем Украины. По его словам, президент Владимир Зеленский после подписания соглашения с США и установления перемирия на войне покинет Украину.

"Сценарий выглядит так. Зеленский что-то подписывает или не подписывает. От него ждут две вещи: прекращение огня и договор о редкоземельных металлах, открывающий дорогу в фонд восстановления Украины. Затем он идет добровольно в отставку и удаляется в изгнание в другую страну", — сказал Арестович.

Блогер считает, что после "бегства Зеленского" через "недели, в лучшем случае месяцы", все изменится и потребуется новый исполняющий обязанности президента. По его словам, США провели кастинг на нового руководителя Верховной Рады и избрали Юлию Тимошенко.

"Порошенко – ни в коем случае, за ним не пойдут депутаты. Надо кто-то с яйцами… Решили, что Юлия Владимировна всегда себя показывает, как человек, который может держать руль. С ней начали говорить. Но ей поставили очень четкие условия – никаких президентских амбиций. Просто служишь в переходном периоде и следующий президент даст героя Украины", — прогнозирует Арестович.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Арестович заявил, что Украина проиграла войну из-за тупости и гордости украинцев.

Также "Комментарии" писали о скандальных словах Арестовича о националистах в Украине.