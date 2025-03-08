Арестович прогнозирует "бегство Зеленского" из Украины: назвал следующего лидера страны

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента и популярный блогер Алексей Арестович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через несколько недель или месяцев якобы уйдет в добровольную отставку и сбежит из Украины. По его словам, в момент переходного правительства страной будет руководить Юлия Тимошенко.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович во время стрима на YouTube поделился своим мнением о будущем Украины. По его словам, президент Владимир Зеленский после подписания соглашения с США и установления перемирия на войне покинет Украину.
Блогер считает, что после "бегства Зеленского" через "недели, в лучшем случае месяцы", все изменится и потребуется новый исполняющий обязанности президента. По его словам, США провели кастинг на нового руководителя Верховной Рады и избрали Юлию Тимошенко.
Ранее портал "Комментарии" писали, что Арестович заявил, что Украина проиграла войну из-за тупости и гордости украинцев.
Также "Комментарии" писали о скандальных словах Арестовича о националистах в Украине.
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