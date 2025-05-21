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Арестович обвинил президента в убийстве Портнова

Арестович предположил, что за убийством экссоветника Януковича стоит действующий президент Украины

21 мая 2025, 16:06 comments3918
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Недилько Ксения

Блогер и экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал убийство Андрея Портнова "подготовкой Зеленского к выборам".

Арестович обвинил президента в убийстве Портнова

Алексей Арестович

"Угроза убийством от Офисных каналов, которые тут же пошли в мой адрес и адрес Анатолия Шария, возможна угроза Алексею Гончаренко, показывает замысел:

– Лишить возможных "лидеров" так называемый электорат "ОПЗЖ"", – пишет Арестович.

Он написал, что вчера даже "совершенно ручной КМИС, взятый в заложники Зеленским", нарисовал ему "... 7% доверия", хотя еще недавно было "… 1-1,5%".

"Значит, действительно может быть еще интереснее, а это уже похоже на фракцию в Парламенте.

Политический террор, развязанный режимом Зеленского, превратился в откровенный международный терроризм, гражданин Украины убит на территории страны НАТО и ЕС.

Интересно, как на это отреагируют… дорогие европейские партнеры Зеленского"?" – задается вопросом Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Мадриде (Испания) застрелили 52-летнего экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Инцидент произошел возле школы в Посуэло-де-Аларконе, в то время, когда мужчина подвозил своих детей в American School Madrid. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию радио Cadena Ser.

Отмечается, что погибшим является Андрей Портнов, подозреваемый в "государственной измене" из-за его вероятной роли в российском вторжении в Крым. Инцидент произошел около 9:15 утра, когда Национальная полиция получила вызов о человеке на общественной улице с огнестрельными ранениями. По прибытии правоохранители констатировали смерть в результате травм, несовместимых с жизнью после получения нескольких огнестрельных ранений. В частности, четыре выстрела в область грудной клетки и один в голову.



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