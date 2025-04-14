Арестович назвал только одного «мужика» в Украине

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на фоне новостей об обстреле Сум, в котором погибли 34 человека, из них 2 детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей.

Безуглая и Арестович. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Арестович заявил, что в украинском официальном публичном пространстве один мужчина – Марьяна Безуглая.

"Пока облеченные властью и большими погонами мужчинки публично заламывают ручки, одна хрупкая женщина четко назвала причины. Это даже не самурай уже. Это камикадзе. Марьяна Безуглая, несмотря на все несогласие между нами, респект и уважуха", – написал Арестович.

Напомним, вчера после баллистического удара по Сумам, в результате которого в центре города погибли десятки гражданских людей, а ранения получили более сотни, нардепка Марьяна Безуглая обвинила в этом обстреле украинских официальных лиц, а именно – главу Сумской ОВА Владимира Артюха, который якобы организовал военное мероприятие в Конгресс-центре СумГУ. Никто из военных не пострадал, потому что они были в укрытии, однако из-за кассетных баллистических обстрелов в зоне поражения оказались десятки мирных жителей города Сумы.

Кроме того, Безуглая обратилась к Сырскому и Зеленскому :

"Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор строение... НЕ СТРОЙТЕ, НЕ ДЕЛАЙТЕ "НАГРАЖДЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ" Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним! СБУ: снова утечка информации".