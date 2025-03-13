Арестович назвал себя Богом и показал свои "сложные времена"

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился со своими подписчиками интересным диалогом и показал свои "сложные времена".

Фото из открытых источников

На своей странице в Facebook он рассказал о диалоге с одной женщиной.

“Только что встретил умоляющую даму:

- Одумайтесь, не теряйте себя!

Я посмотрел на нее.

– Вы же распинаете себя, Алексей.

– Да.

– Вы теряете себя.

– Да.

– Вы же погубите себя.

- Да.)

Она еще что-то кричала вслед.

Не знает, милая, что умирать и воскресать – это основное развлечение богов”, — писал Арестович.

Также в другом посте он поделился фотографией и подписал ее "Времена сейчас тяжелые.)".









Напомним, что ранее, как писал портал "Комментарии", рассказал о трех путях для Украины.

По словам Арестовича, первый — это землянка УПА, второй путь — это бесформенность, третий — сценарий силы. Экс-советник ОПУ убежден, что первый путь приведет к могиле. По второму пути Украина будет жить по сценарию, который изберут за нее другие.

Перспективы есть у страны только при выборе третьего пути. Арестович убежден, что в этом случае Украина будет воспринимать свое разнообразие как источник силы. Он убежден, что Украина, которая не всегда борется, а зарабатывает, строит, процветает. Это будет Украина, в которой никто не удручает, но никто и не слаб.

Также отметим, что достижение мира в Украине, по мнению бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, будет не из-за силы, а из-за экономики. Алексей Арестович отмечает, что из Украины принято решение сделать свободную экономическую зону, зону экономического сотрудничества разных наций и рост без войн. По его словам, Трамп хочет дать Украине разбогатеть.