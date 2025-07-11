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Антикоррупционные органы под прицелом: ВСК будет проверять эффективность НАБУ и САП

ВСК Верховной Рады начинает проверку эффективности НАБУ и САП после критического аудита и громких скандалов в СМИ

11 июля 2025, 15:39
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Ткачова Марія

В центре внимания оказались Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для изучения возможных проявлений коррупции в силовых структурах, анонсировала новое направление своей работы – глубокую проверку деятельности антикоррупционных органов.

Антикоррупционные органы под прицелом: ВСК будет проверять эффективность НАБУ и САП

ВСК будет проверять эффективность НАБУ и САП

Причиной стали как последний внешний аудит НАБУ, так и публикации в СМИ, разоблачающие ряд сомнительных фактов эффективности и добродетели антикоррупционеров.

На одном из ближайших заседаний ВСК планирует заслушать Генерального прокурора, а затем и других руководителей правоохранительных структур. В процесс обещают привлечь и общественность, и независимых специалистов-юристов.

Ранее аудит показал, что, несмотря на немалое финансирование из госбюджета, реальный результат деятельности НАБУ крайне скромный. В 2024 году на работу бюро потратили почти 2 млрд грн, но в бюджет удалось вернуть менее половины этой суммы. Кроме того, выявлены и системные проблемы: истоки информации, отсутствие громких дел в сфере обороны, а также перегруженность детективов, несмотря на рост штата.

Дополнительно ситуацию обострили медийные расследования, в которых говорится об элитной недвижимости, "странных" активах родственников и даже скандальных связях между работниками НАБУ и свидетелями в уголовных производствах.

Расследования будут продолжены, а общественность ждет ответа — выполнят ли антикоррупционные органы свои обещания или сами станут фигурантами новых дел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в результате очередной атаки России по Харькову зафиксировано девять раненых. Удар нанесли дронами-камикадзе ночью. Среди пострадавших — находившиеся в роддоме женщины. Часть из них – роженицы, другие – недавно перенесли операции. К счастью, дети не получили травм.



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Источник: https://unn.ua/news/tsk-vizmetsia-za-analiz-roboty-nabu-ta-sap-vlasenko
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