Американский телеканал Fox News попал в скандал: обозначил Киев частью России

Американский телеканал Fox News оказался в центре скандала после того, как во время прямой трансляции пасхального богослужения Православной Церкви Украины в Киеве обозначил украинскую столицу частью России. Более 20 минут на экране была подпись "Kyiv, Russia", то есть "Киев, Россия".

Ошибка Fox News, который подписал Киев частью России

20 апреля во время трансляции праздничных богослужений из разных стран мира телеканал Fox News одновременно показывал кадры Пасхальной службы в Киеве и Москве. В то время, как в Софийском соборе шла литургия Православной Церкви Украины, на экране было заглавие, которое фактически приписывало Киев к России — "Kyiv, Russia".

Ошибочное обозначение Fox News длилось в прямом эфире около 25 минут, прежде чем оно было исправлено на "Kyiv, Ukraine".





Исправлена трансляция телеканала Fox News

После этого телеканал еще около получаса транслировал службу из Москвы с участием патриарха Кирилла — духовного лидера Русской Православной Церкви, который открыто поддерживает российского диктатора Владимира Путина и войну России против Украины.

Несмотря на то, что ошибка была исправлена, телеканал Fox News публично не прокомментировал инцидент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин неожиданно объявил идею о "пасхальном перемирии" на 30 часов. Владимир Зеленский в ответ российскому диктатору предлагает реализовать настоящее перемирие на 30 дней, предложенное США более месяца назад.

Также "Комментарии" писали об анализе Института изучения войны, где объясняют главные причины, почему Путин неожиданно заявил о "пасхальном перемирии".