Американский поставщик военной одежды заявил о коррупции и взяточничестве в Минобороны и Нацполиции: СМИ

Скандалы с закупкой обеспечения для военных в Украине возникают все чаще. Украинцы помнят закупку "летних-зимних" курток, "яиц по 17 грн". В Украине возник новый скандал – на этот раз американский поставщик военной одежды заявляет о коррупции и взяточничестве в Национальной полиции Украины и Министерстве обороны. Об этом сообщает сайт "Цензор.НЕТ".

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По данным издания, украинские чиновники отказались рассчитываться с американской компанией Sinclair & Wilde за контракт на поставку военной формы – якобы требуют от поставщика "откат".

"Sinclair & Wilde категорически отрицает заявления, сделанные в недавно обнародованном видео Национальной полицией Украины. Очевидно, что обнародование этой истории является попыткой Национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррумпированность Министерства обороны Украины в его длительных попытках отказать в выплате компании после того, как она неоднократно отказывалась платить взятки, которые от нее требовались", — сообщает компания в своем письме.









В документе также указано, что компания выполняла пять контрактов на поставку военной формы и текстиля Министерству обороны Украины. Субподрядчиком выступила турецкая компания. По данным издания, Минобороны получило заказ, однако, якобы, отказалось выплачивать 14,5 млн долларов. В компании утверждают, что деньги обещали выплатить только после получения взятки.

"В течение 2023 года несколько человек, включая фигурантов американских и украинских расследований, требовали взятки от Sinclair & Wilde, чтобы обеспечить выплату оставшихся 14,5 млн долларов, которые ей принадлежали. Sinclair & Wilde отказалась и сообщила об этих просьбах властям США и Украины. Пытаясь соблюдать законы как Соединенных Штатов, так и Украины, компания уже более года назад сообщила в Посольство США в Киеве, правоохранительные органы США и украинские правоохранительные органы о вымогательстве взяток и очевидной коррупции в Министерстве обороны Украины", — отмечается в письме.

В компании также утверждают, что передали Нацполиции Украины всю конфиденциальную информацию, включая свидетелей и доказательства, опровергающие обвинения против Sinclair & Wilde. При этом в компании заявили, что Нацполиция допустила утечку деталей расследования, что поставило под угрозу жизнь свидетелей, сотрудничавших в процессе, один из которых является гражданином США.

Из-за этого инцидента, по данным издания, власти США отказались продолжать сотрудничество с Национальной полицией.

Sinclair & Wilde в свою очередь опровергает обвинения Нацполиции в завышении цен на поставленную продукцию. В письме отмечается: “Правоохранительные органы и представители оборонного ведомства осмотрели униформу и обнаружили, что установленные цены ниже справедливой рыночной стоимости, особенно если учесть расходы, связанные с доставкой и логистикой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как злоумышленники в Украине зарабатывали на военной форме.



