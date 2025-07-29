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Американская реперка цинично высмеяла украинского военного, пережившего российский плен

Азилия Бэнкс цинично посмеялась над украинским защитником, вернувшимся из российского плена.

29 июля 2025, 15:50
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Slava Kot

Американская реперка Азилия Бэнкс посмеялась над украинским военнослужащим Александром Кириенко, пережившим пытки в российском плену. Артистка открыто поддержала российского диктатора Владимира Путина.

Американская реперка цинично высмеяла украинского военного, пережившего российский плен

Реперка Азилия Бэнкс. Фото: Dena Flows

В своем сообщении в социальной сети X Бэнкс ретвитнула публикацию с фотографиями Кириенко до и после плена. В сообщении она заявила, что благодаря пленению украинский защитник лишился веса.

"Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую задницу от еды", — написала Бэнкс.

Американская реперка цинично высмеяла украинского военного, пережившего российский плен - фото 2

Сообщение реперки Азилии Бенкс о военном из плена Александре Кириенко

Александр Кириенко – морской пехотинец 36-й отдельной бригады ВСУ, попавший в плен в апреле 2022 года во время обороны Мариуполя. После почти двух лет в колонии в Мордовии, где он подвергся пыткам и похудел на 40 кг, военный вернулся в Украину во время обмена 5 февраля 2025 года.

Это не первый случай, когда Азилия Бэнкс позволяет себе публичные антиукраинские высказывания. В 2022 году она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в якобы запрете африканским студентам покидать страну во время полномасштабного вторжения России. Также она распространяла ложную информацию о якобы вербовке африканцев в ряды ВСУ и заявляла, что украинские мужчины "не хотят воевать", потому что им все равно на войну.

Кроме того, реперша симпатизировала Владимиру Путину, называя его "любимым злодеем" и выступала за "воссоединение Украины с СССР". В июне 2025 года Бенкс открыто заявила о поддержке России, обвинив США и НАТО в провоцировании войны.

"Я в этом вопросе на стороне России. Мне жалко обе страны... Но США и ЕС на 100% используют Украину, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России", — писала реперка.

Азилия Бэнкс родилась в Нью-Йорке. Хотя ее музыкальная карьера имела определенный успех в начале 2010-х, сейчас она известна преимущественно благодаря многочисленным скандалам. Еще в 2014 году журнал Complex отмечал, что Бэнкс больше известна скандальными твитами, чем собственной музыкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось освободить из плена РФ с начала войны.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный назвал зверства, происходящие в российском плену.



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Источник: https://x.com/azealiaslacewig/status/1949179173043380347
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