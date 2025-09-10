Общественная организация "СтопКор" просит Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области, Житомирскую областную военную администрацию, Житомирский областной совет провести проверку предприятий депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко и ее бизнес-партнера Павла Бабича на предмет связей с Россией. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте "СтопКор".

Активисты просят СБУ и ОВА проверить бизнес Бабича и Костюшко на связи с Россией и лишить мандата депутата Житомирского облсовета

"Речь идет о наличии у г. Ирины Костюшко в настоящем или в прошлом российского паспорта, а у компаний, которыми владеет и/или управляет г-н Павел Бабич — совместных инвестиций в недвижимость в россии вместе со структурами, входящими в группу подсанкционной США страховой компании "Росгосстрах"", — говорится в обращении.

“Учитывая значимость изложенных фактов для национальной безопасности, недопустимость участия российского капитала в деятельности украинского бизнеса во время полномасштабной агрессии России из-за возможной фактической поддержки врага и финансирования его армии, а также из-за возможных высоких рисков для экономики региона, учитывая вероятное осуществление деятельности на средства подсанкционных США структур (что может привести к вторичным санкциям и потере поступлений в государственный и местный бюджет), подчеркиваем необходимость проведения Вами в рамках компетенции соответствующих проверок и принять дальнейшие меры по нейтрализации негативного влияния такой деятельности И. Костюшко и П. Бабича на экономику области”, — сказано в документе.

Авторы ссылаются на ряд публикаций, согласно которым известно о наличии у Костюшко паспорта гражданки России. Кроме того, И. Костюшко является директором ООО "Заря Агро Групп" (43953003), а также владелицей 10% доли в ООО "Заря-Стремигород" (38718299), основным бенефициарным владельцем которых является Бабич Павел Петрович через компанию Amagere Holdings Limited.

В свою очередь, согласно выпискам из реестров Кипра, обнародованных в медиа, Amagere Holdings Limited инвестировала средства не только в украинские предприятия, но и в ряд других кипрских компаний, которые, в свою очередь, по данным из открытых источников, осуществляли инвестиции в недвижимость в России.

“Соинвестирование этих объектов осуществлялось на средства компании "РТС Недвижимость", являющейся структурным подразделением российской страховой компании Росгосстрах.

Павел Бабич также является директором ООО "Провагроинвест" (23510137, бывшая страховая компания "Провидна"). СК "Ведущая" ранее принадлежала "Росгосстраху". Сейчас ООО "Провагроинвест" принадлежит нидерландскому холдингу IIC Ukraine B. V., входящему в группу IC Group B. V., ею руководит и владеет Якоб Виллем Вестерлакен. Он также являлся ранее одним из топ-менеджеров Росгосстраха. Предыдущим владельцем Amagere Holdings Limited также был один из менеджеров Росгосстраха — Зураб Джемилиевич Гелашвили, который, в частности, входил в правление негосударственного пенсионного фонда РТС и правление АО Северный порт, которое контролировалось Росгосстрахом", — напомнили в организации.

24.02.2022 Министерство финансов США (OFAC) ввело блокировочные санкции против Росгосстраха, определив ее как дочернюю структуру группы "Открытие" (сейчас принадлежит государственному ВТБ Банку России ). Таким образом, любые деловые связи с этой компанией после 24.02.2022 могут свидетельствовать о нарушении санкционного законодательства, а также рискованны с точки зрения возникновения вторичных санкций со стороны США в отношении всех контрагентов этого бизнеса, подчеркивают авторы письма.

На основании этих фактов организация просит “принять меры для проверки в пределах компетенции возможных фактов наличия у Костюшко паспортов России и фактов выхода/невыхода из российского гражданства”, а также “принять меры для проверки в пределах компетенции возможных фактов сотрудничества компаний, принадлежащих/подконтрольных И . Костюшко и П. Бабичу совместно или каждому отдельно, с компаниями из России, в частности, подсанкционным Росгосстрахом и его подразделениями, контрагентами, бывшими и действующими менеджерами и т.п. на предмет наличия в такой деятельности признаков преступлений, предусмотренных статьями 111-1 и 111-2 УКУ (коллаборационная деятельность и поддержка страны-агрессора)”.

В случае выявления соответствующих нарушений авторы просят рассмотреть возможность принять меры по досрочному лишению Костюшко мандата депутата областного совета и привлечению к ответственности по закону.