Активист Шабунин, обвиняемый в уклонении от мобилизации, должен оплатить 126 тысяч налогового долга – СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы по взысканию налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина в размере 126,4 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, передает УНИАН.
Виталий Шабунин
Как говорится в материале, Виталий Шабунин объявил сбор денег на восстановление собственного дома после пожара, который произошел еще в 2020 году.
В связи с этим Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве насчитало Шабунину налоговое обязательство в размере 126 438,92 грн.
По данным УНИАН, остальные налоги активист платить отказался. С началом полномасштабного вторжения для этого появился еще и дополнительный повод: Шабунин заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Однако, как отмечается в решении, суд не нашел доказательств, что активист "был задействован к непосредственному участию в военных действиях, препятствовавших ему выполнить налоговые обязательства, самостоятельно задекларированные им еще за 2020 год".
Напомним, что ГБР также проводит ряд уголовных процессов в отношении Шабунина: в частности, по уклонению от мобилизации, подделке документов Национального агентства по предотвращению коррупции, незаконном использовании гуманитарной помощи и присвоении джипа Nissan Pathfinder.
Новости