Активист Шабунин, обвиняемый в уклонении от мобилизации, должен оплатить 126 тысяч налогового долга – СМИ

Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы по взысканию налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина в размере 126,4 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, передает УНИАН.

Виталий Шабунин

Как говорится в материале, Виталий Шабунин объявил сбор денег на восстановление собственного дома после пожара, который произошел еще в 2020 году.

" Действительно ли люди переводили ему деньги, либо таким образом Шабунин лишь легализировал свои средства – достоверно неизвестно. Однако точно известно, что из полученных денежных подарков Шабунин должен был уплатить 227 тыс. 438 грн 92 коп. налога на доход, а он погасил лишь 101 тыс. грн ", – пишут журналисты.

В связи с этим Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве насчитало Шабунину налоговое обязательство в размере 126 438,92 грн.

По данным УНИАН, остальные налоги активист платить отказался. С началом полномасштабного вторжения для этого появился еще и дополнительный повод: Шабунин заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Однако, как отмечается в решении, суд не нашел доказательств, что активист "был задействован к непосредственному участию в военных действиях, препятствовавших ему выполнить налоговые обязательства, самостоятельно задекларированные им еще за 2020 год".

" Шабунин, на деле вовсе не принимавший участия в боевых действиях, сейчас командует отделениями полевого механизированного хлебозавода продовольственного склада 218-го объединённого центра обеспечения сил логистики ВСУ в Харькове. Он получил 345 тыс. 070 грн денежного обеспечения в качестве военнослужащего и 2 млн 334 тыс. 119 грн прибыли от предпринимательской деятельности. Что это за воинская служба, когда мобилизованный вовремя войны занимается предпринимательством? ", – отмечают в публикации журналисты.

Напомним, что ГБР также проводит ряд уголовных процессов в отношении Шабунина: в частности, по уклонению от мобилизации, подделке документов Национального агентства по предотвращению коррупции, незаконном использовании гуманитарной помощи и присвоении джипа Nissan Pathfinder.