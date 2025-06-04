Активист Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, по которой сам пытался избежать наказания в суде – СМИ

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Недилько Ксения
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, используемую коррупционерами, хотя сам раньше якобы воспользовался ею для остановки рассмотрения собственного уголовного дела в суде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Українських новин.
Виталий Шабунин
По данным Українських новин, впервые эта схема была использована юристом ЦБК по делу об избиении Шабуниным блогера Филимоненко в июне 2017 года.
Отмечается, что в июне 2023 года адвокат Шабунина подала в суд ходатайство о прекращении рассмотрения дела, поскольку обвиняемый якобы мобилизовался в батальон ТРО, находится на фронте, живет в окопах и не может прибыть в Киев для участия в судебном заседании. Такая затяжка позволяла впоследствии закрыть дело в связи с истечением сроков давности.
Журналисты отмечают, что сначала Днепровский районный суд удовлетворил это ходатайство, но через год возобновил рассмотрение дела.
Следующее заседание суда назначено на 10 июня 2025 г.
Напомним, ГБР подозревает комбата киевской Теробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые" в злоупотреблении служебным положением. Командир объявил о подозрении.
По данным СМИ, в ближайшее время Шабунину должны сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии.
При этом ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.
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