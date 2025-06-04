logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Активист Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, по которой сам пытался избежать наказания в суде – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Активист Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, по которой сам пытался избежать наказания в суде – СМИ

Активист Шабунин пытался избежать наказания в суде благодаря схеме фиктивной мобилизации, однако сейчас критикует других

сегодня, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, используемую коррупционерами, хотя сам раньше якобы воспользовался ею для остановки рассмотрения собственного уголовного дела в суде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Українських новин.

Активист Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, по которой сам пытался избежать наказания в суде – СМИ

Виталий Шабунин

"Схема Шабунина" состоит в том, что подозреваемый/обвиняемый договаривается с командиром какой-то воинской части и фиктивно мобилизуется. А следователю или в суд адвокат "мобилизованного" подает ходатайство об остановке производства – пока или война закончится, или истечет срок привлечения к уголовной ответственности", — пишут журналисты издания.

По данным Українських новин, впервые эта схема была использована юристом ЦБК по делу об избиении Шабуниным блогера Филимоненко в июне 2017 года.

Отмечается, что в июне 2023 года адвокат Шабунина подала в суд ходатайство о прекращении рассмотрения дела, поскольку обвиняемый якобы мобилизовался в батальон ТРО, находится на фронте, живет в окопах и не может прибыть в Киев для участия в судебном заседании. Такая затяжка позволяла впоследствии закрыть дело в связи с истечением сроков давности.

Журналисты отмечают, что сначала Днепровский районный суд удовлетворил это ходатайство, но через год возобновил рассмотрение дела.

"Суд обнаружил, что ни на каком фронте военнослужащий по мобилизации Шабунин никогда не был, а проживает в Киеве, пьянствует в столичных ресторанах и уклоняется от военной службы", — говорится в сообщении.

Следующее заседание суда назначено на 10 июня 2025 г.

"После того, как "схема Шабунина" относительно самого Шабунина не сработала, уклонист Шабунин прозрел и стал на все заставки критиковать "схему Шабунина", которую придумала активистка ЦПК Щербан. Потому что, оказывается, самому Шабунину фиктивно мобилизоваться ради остановки уголовного производства можно, а другим – нельзя", — пишет издание.

Напомним, ГБР подозревает комбата киевской Теробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые" в злоупотреблении служебным положением. Командир объявил о подозрении.

По данным СМИ, в ближайшее время Шабунину должны сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии.

При этом ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости