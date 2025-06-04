Активист Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, по которой сам пытался избежать наказания в суде – СМИ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин критикует схему фиктивной мобилизации, используемую коррупционерами, хотя сам раньше якобы воспользовался ею для остановки рассмотрения собственного уголовного дела в суде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Українських новин.

Виталий Шабунин

"Схема Шабунина" состоит в том, что подозреваемый/обвиняемый договаривается с командиром какой-то воинской части и фиктивно мобилизуется. А следователю или в суд адвокат "мобилизованного" подает ходатайство об остановке производства – пока или война закончится, или истечет срок привлечения к уголовной ответственности", — пишут журналисты издания .

По данным Українських новин, впервые эта схема была использована юристом ЦБК по делу об избиении Шабуниным блогера Филимоненко в июне 2017 года.

Отмечается, что в июне 2023 года адвокат Шабунина подала в суд ходатайство о прекращении рассмотрения дела, поскольку обвиняемый якобы мобилизовался в батальон ТРО, находится на фронте, живет в окопах и не может прибыть в Киев для участия в судебном заседании. Такая затяжка позволяла впоследствии закрыть дело в связи с истечением сроков давности.

Журналисты отмечают, что сначала Днепровский районный суд удовлетворил это ходатайство, но через год возобновил рассмотрение дела.

" Суд обнаружил, что ни на каком фронте военнослужащий по мобилизации Шабунин никогда не был, а проживает в Киеве, пьянствует в столичных ресторанах и уклоняется от военной службы ", — говорится в сообщении .

Следующее заседание суда назначено на 10 июня 2025 г.

" После того, как "схема Шабунина" относительно самого Шабунина не сработала, уклонист Шабунин прозрел и стал на все заставки критиковать "схему Шабунина", которую придумала активистка ЦПК Щербан. Потому что, оказывается, самому Шабунину фиктивно мобилизоваться ради остановки уголовного производства можно, а другим – нельзя ", — пишет издание .



Напомним, ГБР подозревает комбата киевской Теробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые" в злоупотреблении служебным положением. Командир объявил о подозрении.

По данным СМИ, в ближайшее время Шабунину должны сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии.

При этом ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.