"Агентство оборонных закупок" не платит за боеприпасы, чем срывает их поставки: директор предприятия ГУР МОУ



















В интересах кого сейчас создается давление на компанию "Спецтехноэкспорт", которая завезла невероятное количество боеприпасов критической номенклатуры? В интересах кого блокируется сегодня предоплата, чтобы не поставляли товар из тех сложных стран?



"Я, имея соответствующий опыт в контрразведке, догадаюсь, в чьих это интересах", — рассказал о ситуации с закупкой директор ГХВП "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров журналисту "Украинской Правды" Михаилу Ткачу, сообщает портал "Комментарии".

Алексей Петров объясняет, что Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" не выполняет условия контрактов в части оплаты за боеприпасы, которые должны быть доставлены в Украину и поэтому поставщики не могут их отправить.





Алексей Петров – бывший генерал СБУ, возглавлявший в 2017-2019 годах Департамент контрразведки СБУ, позже работал в должностях начальника управления СБУ в Кировоградской области и был губернатором Закарпатской области.

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения, 9 марта 2022 года, решением Кабмина крупнейшие государственные торговые организации "Укроборонпрома", в том числе и "Спецтехноэкспорт", были переданы в Министерство обороны Украины. В августе 2022 года "Спецтехноэкспорт" был передан в Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о ситуации с оружием для Украины на Западе. Государственный секретарь по вооруженным силам Министерства обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что у стран Запада почти ничего не осталось на складах, которые можно было бы передать Киеву.

