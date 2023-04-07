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Адвокат: ДБР превратилась в преступную организацию

Председатель Совета адвокатов Киевской области отреагировал на события вокруг обыска ДБР у адвоката Андрея Кузьменко

сегодня, 13:35
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Автор:

Константин Куликов

Во время обысков у адвоката Андрея Кузьменко сотрудники ДБР допустили грубые нарушения законодательства. Это и другие нарушения, которые демонстративно совершают детективы ДБР, превратило государственное учреждение в "преступную организацию". Такие мнения высказали публично два представителя адвокатского сообщества – защитник Андрей Доманский и Председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко.

Адвокат: ДБР превратилась в преступную организацию

Голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко розкритикував ДБР

"В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома требовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри авто. Был осуществлен обзор документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же с фиксированием на видеокамеру, что является нарушением действующего законодательства, — написал в Фейсбук Андрей Доманский. — После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто жены и авто, принадлежащее юридической фирме были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, также связанные с тайной адвоката”.


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Петр Бойко был более категоричен в своих оценках, охарактеризовав сотрудников ДБР как "преступную организацию" и "любителей русни".

“ДБР, к сожалению, превратилось в преступную организацию, – пишет Петр Бойко. — Дерзкие, туповатые, хамовитые, и главное, любители русни. Следует упомянуть клинстоны, которые они изымали, как вещественные доказательства у наших ПВО. В результате преступных действий наше ПВО ослепло прямо перед войной. И никакое пад*о не село за это в тюрьму. Безнаказанность всегда рождает произвол и превращает в преступников, тех, кто должен защищать закон. Относительно адвоката нарушения делались демонстративно дерзко. Типа, видишь – мы нарушаем закон и нам за это ничего не будет! Пусть эта свора не расслабляется, потому что адвокатское сообщество с зубами, и ответственность для них наступит, как и наступит время, когда им будет нужен адвокат”.



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