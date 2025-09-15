logo

Главная Новости Общество Скандалы Адский скандал между Кадыровым и Пугачевой
commentss НОВОСТИ Все новости

Адский скандал между Кадыровым и Пугачевой

Кадыров обрушился с критикой на Аллу Пугачеву из-за ее слов о Джохаре Дудаеве

15 сентября 2025, 22:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские СМИ сообщают о новом публичном скандале, в центре которого оказались глава Чечни Рамзан Кадыров и известная российская певица Алла Пугачева. Причиной стало заявление артистки, в котором она упомянула первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Адский скандал между Кадыровым и Пугачевой

Кадыров критикует Пугачеву

Реакция Кадырова

В своей речи Кадыров подверг жесткой критике Пугачеву, назвав ее "врагом народа и предательницей". Он заявил, что она "не имеет никакого права комментировать тяжелый период для чеченского народа" и обвинил певицу в том, что она распространяет "пустые размышления" на тему, в которой ничего не понимает.

Аргументы чеченского лидера

Кадыров подчеркнул, что оценку фигуры Дудаева должны давать сами чеченцы, а не русские артисты. По его мнению, деятельность Дудаева привела к хаосу в регионе: "генеральские амбиции, позерство и безразличие к настоящим проблемам чеченцев стали причиной стремительного роста бандитизма и финансового упадка". Он утверждает, что в то время страна переживала кризис, а Чечня еще более глубокий обвал, в то время как Дудаев демонстрировал военную технику вместо решения проблем населения.

Контекст и обвинение

Кадыров также связал ситуацию 90-х с действиями других известных лиц, в частности Бориса Березовского, которого он назвал "изменником", который "разжигал войну, заработал миллиарды и скрылся за границу". По словам Кадырова, война унесла сотни тысяч жизней и оставила множество людей инвалидами.

Призыв замолчать

Завершая свое выступление, чеченский лидер резко заявил, что подобные высказывания Пугачевой являются "жалким пустословием". Он посоветовал артистке "держать такие мысли при себе" и не "провоцировать целый народ", намекая на опасность подобных публичных заявлений.

Источник: https://t.me/rian_ru/316467
