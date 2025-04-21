Как сообщает Wall Street Journal , команда Трампа настолько возмущена действиями Гарварда, что рассматривает возможность забрать в вуз еще 1 миллиард долларов государственного финансирования, в том числе — на исследования в сфере здравоохранения.

Гарвардский университет — Atlas

Причина — скандал вокруг письма Белого дома, в котором содержались требования к университету по "борьбе с антисемитизмом". В администрации Трампа сочли это письмо началом конфиденциального диалога. Но в Гарварде не только не согласились на переговоры, но и обнародовали сам документ, чем еще больше разозлили Белый дом.



Университет заявил, что не было никаких договоренностей о конфиденциальности, а формулировки со стороны администрации выглядели не как приглашение к диалогу, а как давление и ультиматум.



Поэтому в администрации Трампа начали рассматривать жесткие меры. Один из вариантов — лишить Гарвард статуса неприбыльной организации , что влечет большие финансовые потери. Другой возможный шаг — ввести ограничения на прием иностранных студентов , что тоже нанесет удар по бюджету университета.



По оценкам источников WSJ, Гарвард может потерять миллиарды долларов, если администрация Трампа действительно реализует эти шаги.



Этот конфликт является частью более широкого противостояния Трампа с ведущими американскими вузами, которые он часто обвиняет в "левом перекосе", цензуре и политической ангажированности.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил военнослужащих ВСУ в якобы "организации скоплений и пьянок в ресторанах". Как заявил диктатор, этим военные якобы превращают их в военные цели.