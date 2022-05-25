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Россияне до сих пор не могут поверить в уничтожение очередного генерал-майора российских нацистов

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев

сегодня, 11:45
Автор:

Кравцев Сергей
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В российских пабликах не прекращается обсуждение темы относительно уничтожения очередного генерал-майора российских нацистов Канамата Боташева, пилотировавшего в 63 года. Россияне удивляются из-за того, что российская армия теряет очередного генерала, да еще и севшего в истребитель в таком преклонном для этого дела возрасте. На самом деле ничего удивительного в этом нет. На войне в Украине более 300 самолетов и вертолетов уничтожены. Большая часть – вместе с пилотами. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Россияне до сих пор не могут поверить в уничтожение очередного генерал-майора российских нацистов

Канамат Боташев. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, к тому же не нужно забывать о безумном количестве увольнений. Каждый боевой пилот в России сейчас знает, что лететь в Украину – самоубийство. А пилоты – это очень долго и очень дорого. Это интеллектуальная элита. И даже среди орков их пилоты – это урук-хаи.

Алексей Гончаренко напоминает, что пять лет назад Министр обороны РФ Шойгу публично констатировал катастрофу с экипажами боевой авиации. Дефицит составил 1300 пилотов. И это то, что сказали публично. Чтобы хоть как-то удержать ситуацию, вернули пенсионеров, пролонгировали срок службы и даже начали искать пилотов среди девушек.

"Но Россия уже давно не может позволить себе боевую авиацию. Это слишком дорого. В сравнение: США тратят на одного пилота многие миллионы долларов. К тому же чтобы стать пилотом, нужно железное здоровье. И 63-летний уничтоженный русский нацист в этом смысле пример. Пилотов сложно найти. А когда они ежедневно умирают на бессмысленной войне с Украиной – тем более. Ничего удивительного, что Россия мобилизует пенсионеров. Это все, что остается с учетом обстоятельств", – резюмировал нардеп.

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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/21120
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