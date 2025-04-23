Живой Нострадамус после смерти Папы сделал шокирующее пророчество

Бразильский провидец Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", шокировал очередными пророчествами: по его словам, смерть Папы Франциска станет отправной точкой для масштабной духовной революции, которая сменит Католическую церковь навсегда.

Живой Нострадамус

В эксклюзивном комментарии Daily Star Саломе заявил, что после смерти действующего понтифика произойдет беспрецедентный раскол, в результате которого церковь разделится на три отдельных направления. Привычное церковное устройство, по его словам, уйдет в прошлое.

"Мы стоим на пороге духовного перелома невиданных масштабов", — говорит провидец.

Он предполагает, что следующий конклав, на котором будут выбирать нового Папу, станет самым длинным за всю современную историю — более семи дней напряженных дебатов. В этот период Рим, по его словам, испытывает аномальные природные и даже сверхъестественные явления: грозы, технические сбои и загадочные атмосферные феномены станут "знаками из другого измерения".

Саломе описывает три фракции, которые сформируются в сердце церковного конфликта: традиционалисты, отстаивающие действующий порядок; реформаторы по инклюзивной программе; а также мистические "просветленные", разделяющие видения самого Саломе и стремящиеся к глубокой духовной трансформации.

Провидец убежден: независимо от того, кого изберут, до 2027 года произойдет исторический раскол. Традиционная ветвь, вероятно, с центром в Ватикане, сохранит власть, но потеряет влияние в Латинской Америке и Африке. Реформаторское направление с возможной штаб-квартирой в Буэнос-Айресе, Боготе или Найроби привлечет миллионы через современный и открытый подход. Третья ветвь — эзотерическая — будет искать восстановление мистических христианских знаний, практиковать ритуалы и вернется к традициям, когда-то осужденным церковной властью.

Но самый большой резонанс, по мнению Саломе, вызовет рассекречивание древних ватиканских архивов. В течение 18 месяцев появится тексты, которые прольют новый свет на истории Иисуса и Марии Магдалины, а также на истоки христианства. В них также будут упоминаться связи с восточными духовными школами и упоминания о паранормальных или даже внеземных событиях.

Рим, по его словам, не избежит ударов природы: его могут всколыхнуть землетрясение и историческое наводнение Тибра, которые нанесут ущерб даже базилике Святого Петра. Ее восстановление, убеждает провидец, будет иметь символическое значение новой духовной эпохи.

"Я только передаю то, что увидел. И искренне надеюсь, что этого не произойдет", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после смерти Папы Ватикан призвали рассекретить материалы о контакте церкви с НЛО.



