Во многих семьях до сих пор существует традиция тщательно выбирать дату для свадьбы или переезда. Некоторые откладывают праздник или покупку нового дома только потому, что день "неудачен". Есть ли основания верить в эти запреты? И что говорят об этом традиции, церковь и здравый смысл?

Запрещенные даты для венчания, свадьбы или переезда: мифы или правда?

Почему вообще появились "запретные даты"?

Еще с давних времен люди пытались избегать начинать важные дела в дни, считавшиеся "несчастными". Это могло быть связано с религиозными запретами, сменой фаз луны или даже древними верованиями. Наши предки верили, что день свадьбы или переезда определяет судьбу семьи на годы вперед.

Запреты церкви

Православная церковь действительно имеет периоды, когда венчаться запрещено:

Великие посты (Большой, Рождественский, Петров и Успенский)

Святки (с 7 по 19 января)

Неделя перед Пасхой и сама Пасха

Дни накануне больших двенадесятых праздников

В эти периоды церковь советует воздержаться от брачных обрядов, ведь это время для молитвы и духовного очищения. Однако эти запреты касаются именно венчания – религиозного обряда, а не росписи в ЗАГСе или самого празднования свадьбы.

Народные приметы и мифы

Кроме церковных запретов, бытуют народные приметы:

Нельзя играть свадьбу в мае ("чтобы всю жизнь маяться")

Не стоит переезжать в пятницу или в полнолуние

Плохим считается день рождения одного из молодоженов или годовщины смерти родственника

Эти приметы передаются столетиями, но подтверждений или обоснованных причин по ним нет. Это скорее психологический барьер: зная о "плохом дне", человек подсознательно ищет проблемы.

Что советует здравый смысл?

День свадьбы или переезда действительно может быть "неудачным" — но не из-за магии чисел. Часто главное – практические вещи: плохая погода, загруженность гостей, финансовые вопросы или состояние здоровья. Выбирать день нужно так, чтобы он был удобен для молодоженов, родных и друзей.

Переезд и энергетика

Есть еще одна интересная деталь: эзотерики советуют не переезжать в дни затемнений или сильных бурь – считается, что это может "принести напряжение". Но опять же научно это не подтверждено, и решение следует принимать по обстоятельствам.

Итак, мифы или правда?

Церковные запреты на венчание реальны и имеют под собой духовную основу. А вот запрещенные даты для самой свадьбы или переезда – это в основном народные приметы, в которые люди продолжают верить, потому что так спокойнее.

Главное помнить: счастье молодой семьи или уют в новом доме зависит не от даты в календаре, а от любви, доверия и мудрых решений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие дни рождения нельзя отмечать.