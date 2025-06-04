Захарова призвала мировое сообщество защитить права православных в Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что в течение нескольких лет Россия ставит вопрос о вопиющем нарушении прав верующих в Украине. Такое заявление она сделала на фоне публикаций материалов Федерации молодых республиканцев США о нарушении прав верующих в Украине.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Захарова заявила, что в течение нескольких лет МИД РФ издавал документы, в которых подробно рассматриваются "дискриминационные законы Украины, направленные против УПЦ, неправомерные действия украинских спецслужб и силовых структур, местных властей, приводятся конкретные случаи захватов храмов и незаконной перерегистрации общин на проявления духовенству и верующим. Отдельное внимание доклада 2025 года уделено влиянию Запада на разжигание гонений против Церкви в Украине для циничного продвижения своих геополитических интересов".

"Давление на Церковь и православных верующих в Украине началось задолго до 2022 года, что отражено в подготовленной при содействии Российской ассоциации защиты религиозной свободы монографии "Хроника черного десятилетия". Религиозные преследования в Украине 2014-2023 гг. Так, в 2018-2019 годах киевский режим, задействовав административный ресурс, учредил якобы независимую, но делу аффилированную с государством псевдоцерковную структуру, известную под вывеской "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Именно в пользу этой организации с помощью военизированных националистических группировок отчуждается имущество в результате рейдерских захватов и незаконной перерегистрации по итогам фиктивных референдумов. В период с 2019 по 2021 годы около 500 приходов УПЦ было незаконно переведено в пользу ПЦУ, а 144 храма – захвачены ее сторонниками", – заявила Захарова.

Она добавила, что на Западе эти вопиющие нарушения, как правило, пытаются умалчивать.

"Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, исповедуемое большинством населения страны. Еще раз призываем здоровые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режиму Зеленского с Украинской православной церковью", – истерически заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Медведев пригрозил Украине "возмездием" с операцию "Паутина".