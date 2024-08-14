Яблочный Спас 2024: новая дата, история праздника, что можно и нельзя делать

Яблочный Спас, второй из трех Спасов, традиционно отмечается христианами 19 августа. Однако в сентябре 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новый календарь, что изменило дату праздника. Теперь Яблочный Спас празднуется 6 августа, совпадая с Преображением Господним.

Когда в Украине яблочный спас по новому календарю

Этот день выпадает на время Успенского поста, поэтому в торжественный вторник разрешается съесть немного рыбы. Истоки праздника уходят в дохристианские времена, когда предки считали, что природа начинает свой путь к осени с этого дня. В то время славяне воздерживались от поедания яблок нового урожая до Яблочного Спаса, считая это плохой приметой. С принятием христианства на Руси, Яблочный Спас стал совпадать с Преображением Господним, днём, когда апостолы узнали, что Иисус — Сын Божий.





Традиции и обычаи на Яблочный Спас

На Яблочный Спас принято посещать богослужения, освящать яблоки и другие плоды, а затем делиться ими с близкими, соседями и нуждающимися. Также существовал обычай гадания: если, загадав желание, откусить кусочек освященного яблока и он окажется сладким, желание сбудется.

Также в этот день готовят выпечку с яблоками первого урожая, будь то пироги или торты, но обязательно постные.

Еще до христианства предки совершали обряд очищения дома. Для этого использовали яблоко, церковную свечу и веревку. Яблоко разрезалось пополам, в одну часть вставлялась свеча, и, обходя весь дом с этой конструкцией, читались молитвы. После окончания обряда остатки воска собирали в яблоко и закапывали вдали от дома.





Что нельзя делать на Яблочный Спас

Как и у многих народно-церковных праздников, у Яблочного Спаса есть свои запреты. В этот день нельзя:

1. заниматься уборкой;

2. работать на огороде;

3. стирать, шить или вязать;

4. убивать насекомых;

5. шумно праздновать;



6. употреблять алкоголь.

Так как Яблочный Спас приходится на середину Успенского поста, следует соблюдать пищевую аскезу. Разрешается рыба и постная выпечка с яблоками.





Приметы на Яблочный Спас

С Яблочным Спасом связано много примет, таких как:

- погода на Спас предвещает погоду на Покров;

- сухой день – к малодождливой осени;



- большое количество скворцов – к суровому январю;



- желтеющие листья – к скорой осени.



Ранее считалось, что зерновые необходимо собрать до Яблочного Спаса, чтобы избежать потерь из-за дождей.