Вы этого точно не знали: какие меры безопасности действуют во время конклава

В Ватикане начинается одно из самых таинственных и увлекательных событий в мире – конклав по избранию нового папы римского. Этот процесс, окутанный мистикой и историческими традициями, начинается сегодня и обещает стать настоящим триллером с политическим подтекстом.

Конклав

Избрание папы является самым секретным демократическим процессом в мире. Само слово "конклав" происходит от латинского "cum clave", что означает "под ключом", отмечая закрытость события. Человек, который выйдет из него в белой одежде, станет одним из самых влиятельных религиозных лидеров на планете, возглавив 1,4 миллиарда католиков как преемник святого Петра.

После смерти папы Франциска, произошедшей 15 дней назад, кардиналы со всего мира – так называемые "князья церкви" – постепенно прибывали в Рим. К понедельнику все 133 кардинала в возрасте до 80 лет, имеющие право голоса, уже собрались в Ватикане, что означает готовность к началу конклава.

Кардиналы, одетые в красную одежду, отправятся из своих жилищ в Дом святой Марты в Сикстинскую капеллу. Перед этим помещение тщательно проверили наличие прослушивающих устройств, установили системы глушения и специальные покрытия на окна, чтобы помешать лазерным сканерам.

Во время конклава соблюдаются строгие меры безопасности: кардиналы сдают свои мобильные телефоны и приносят присягу хранить тайну. Нарушение этого обещания чревато автоматической экскоммуникацией. Все сотрудники, включая поваров и медперсонала, также подписывают обязательства о неразглашении.

Церемония начинается командой "Extra omnes" – "Все вышли", что означает, что все, кроме избирателей, должны покинуть капеллу. После этого начинается процесс голосования. Кардиналы голосуют четырежды в день, дважды утром и вечером. Каждый голос подается анонимно: имя кандидата пишут на листе с надписью Eligo in summum pontificem ("Я выбираю верховного понтифика"), затем составляют его и кладут в бронзовую урну.

В Сикстинской капелле установлены две металлические печи, соединенные с дымоходом на крыше. Одна печь используется для сжигания бюллетеней после каждого второго голосования, другая для создания цветного дыма: черного – если папу не выбрали, белого – если новый понтифик назначен.

Процесс выборов может занять как несколько дней, так и несколько лет. Исторически самый длинный конклав длился два года и девять месяцев (1268–1271), когда избирали папу Григория X после смерти Климента IV. Из-за длительного процесса местные жители сбавляли рационы кардиналов к хлебу и воде, а затем сняли крышу папского дворца, чтобы ускорить решение.

Современные конклавы гораздо быстрее. Например, избрание предыдущего папы Франциска заняло всего два дня. В этот раз ожидают, что процесс тоже не затянется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько времени длится конклав.



