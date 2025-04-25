Верующие обеспокоены: у гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты

Когда тело Папы Франциска было перенесено в базилику Святого Петра для последнего прощания, некоторые пользователи соцсетей заметили перевернутые кресты у гроба понтифика. У многих из них это ассоциировалось с противоречивыми символами, в частности, которые могут касаться сатаны или оккультных практик. Однако, что на самом деле означает перевернутый крест.

Перевернутые кресты у гроба Папы Римского

В популярной культуре перевернутый крест часто изображается как символ отрицания Христа, особенно в контексте фильмов ужасов. Этим объясняется реакция пользователей в соцсетях, увидевших перевернутый крест у гроба понтифика. Однако эта интерпретация не имеет ничего общего с канонической символикой Католической Церкви.

Перевернутые кресты вблизи гроба Папы Франциска

Перевернутый крест, также называемый крестом святого Петра, является одним из важнейших символов христианства. Согласно христианским преданиям, первым Папой Римским был апостол Петр. Его в начале первого века приговорили к смертной казни в Риме, подобно тому, как распяли Иисуса на кресте.

Петр просил, чтобы его распяли вверх ногами, ведь он не считал себя достойным умереть так же, как Иисус Христос. С этого времени перевернутый крест стал символом Петра, а также знаком Пап Римских.

В Ватикане перевернутый крест используют в архитектуре, декоре, литургических атрибутах, а также на троне Папы. Этот символ глубоко укоренился в традиции католической церкви. Таким образом, наличие перевернутых крестов в церемонии прощания с Папой Франциском не следует считать аномалией. Это сознательное чествование памяти святого Петра и наследие понтификата.

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