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Верующие обеспокоены: у гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты

Перевернутый крест считается одним из важнейших символов христианства.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Когда тело Папы Франциска было перенесено в базилику Святого Петра для последнего прощания, некоторые пользователи соцсетей заметили перевернутые кресты у гроба понтифика. У многих из них это ассоциировалось с противоречивыми символами, в частности, которые могут касаться сатаны или оккультных практик. Однако, что на самом деле означает перевернутый крест.

Верующие обеспокоены: у гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты

Перевернутые кресты у гроба Папы Римского

В популярной культуре перевернутый крест часто изображается как символ отрицания Христа, особенно в контексте фильмов ужасов. Этим объясняется реакция пользователей в соцсетях, увидевших перевернутый крест у гроба понтифика. Однако эта интерпретация не имеет ничего общего с канонической символикой Католической Церкви.

Верующие обеспокоены: у гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты - фото 2

Перевернутые кресты вблизи гроба Папы Франциска

Перевернутый крест, также называемый крестом святого Петра, является одним из важнейших символов христианства. Согласно христианским преданиям, первым Папой Римским был апостол Петр. Его в начале первого века приговорили к смертной казни в Риме, подобно тому, как распяли Иисуса на кресте.

Петр просил, чтобы его распяли вверх ногами, ведь он не считал себя достойным умереть так же, как Иисус Христос. С этого времени перевернутый крест стал символом Петра, а также знаком Пап Римских.

В Ватикане перевернутый крест используют в архитектуре, декоре, литургических атрибутах, а также на троне Папы. Этот символ глубоко укоренился в традиции католической церкви. Таким образом, наличие перевернутых крестов в церемонии прощания с Папой Франциском не следует считать аномалией. Это сознательное чествование памяти святого Петра и наследие понтификата.

Ранее портал "Комментарии" писали, что украинский священник увидел божий знак в смерти Папы Римского.

Также "Комментарии" писали, что Ватикан не будет платить за похороны Папы Римского.



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