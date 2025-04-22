Ватикан обнародовал первые фото умершего Папы Франциска

Через день после смерти понтифика Ватикан впервые опубликовал фотографии умершего Папы Римского Франциска. На снимках из часовни Дома святой Марты видно понтифика, который лежит в открытом гробу. Он одет в традиционную красную мантию с белой митрой.

Папа Римский открывает Святая дверь. Фото: Max Rossi/Reuters

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля, в 7:35 утра от инсульта и сердечной недостаточности. Ему было 88 лет. Как сообщает пресс-служба Ватикана, церемония похорон Франциска состоится 26 апреля, в 10:00 на площади Святого Петра.

Также Ватикан показал первые фото умершего Папы Римского Франциска, одетого в красную мантию и лежащего в открытом гробу в часовне. На фотографии руки понтифика, который держит четки.

Первое официальное фото умершего Папы Римского Франциска. Фото: Vatican News

Кроме фотографий, пресс-служба Ватикана также опубликовала короткое видео, на котором также виден гроб понтифика, однако лица Франциска открыто не демонстрируют.





Фото умершего Папы Римского Франциска. Фото: Vatican News

Фото умершего Папы Римского Франциска. Фото: Vatican News

Последние месяцы жизни Франциска были омрачены проблемами со здоровьем. В феврале он был госпитализирован с бронхитом, осложнившимся пневмонией. Хотя Папу выписали из госпиталя в марте, он почти не появлялся на публике. Пасхальные богослужения проводили другие представители Церкви.

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