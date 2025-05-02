В Ватикане предсказали, кто станет следующим Папой Римским

Бывший работник Ватикана, журналист и религиозный обозреватель Чарльз Коллинз, ранее правильно предусмотревший и избрание Папы еще до Франциска, а также смену его имени на Бенедикт, сказал, кто станет следующим понтифком. Его прогноз может оказаться "пощечиной" для ордена францисканцев, если будущий Папа не сделает один символический шаг.

Конклав

Коллинз, работавший на Vatican Radio с 2001 по 2017 годы, а ныне являющийся главным редактором католического издания Crux, считает, что следующим главой Католической церкви станет итальянский кардинал Пьербаттиста Питьсябалла. По его мнению, новоизбранный Папа выберет имя Франциск II — не столько в честь действующего понтифика, сколько из-за своей принадлежности к ордену францисканцев.

"Мне кажется, что Пицбалла — наиболее вероятный кандидат. Во-первых, он итальянец. Во-вторых, он не принадлежит ни либеральному, ни консервативному крылу — имеет традиционные католические взгляды, но не играет в политические игры. В-третьих, он находится на Святой Земле — в Иерусалиме, и прекрасно понимает, в каких сложных условиях живут католики во многих частях света", — пояснил Коллинз.

"Если он станет преемником Франциска, но не возьмет имя Франциск II, это будет своеобразной оплеухой для его родного ордена", — добавил обозреватель.

Коллинз также поделился подробностями об ожиданиях от предстоящего конклава, который начнется 7 мая. По его словам, процесс избрания нового Папы будет сопровождаться ожесточенной борьбой между несколькими кардиналскими группами. Хотя официально процесс начнется после смерти действующего понтифика, подковерные переговоры и создание коалиций среди кардиналов продолжаются годы.

"Все уже давно началось. Ведутся переговоры, строятся альянсы. Но как только конклав начинается — все прекращается", — рассказал он.

Коллинз объяснил и саму процедуру голосования. В первый вечер обычно кардиналы голосуют за своих друзей. Реальное голосование начинается на следующий день, когда становится понятно, кто из кандидатов имеет подлинную поддержку.

"На втором голосовании все начинают выбирать среди фаворитов. Если во время третьего голосования кто-то набирает более 50% голосов, то на четвертом раунде он официально избирается Папой", – отметил эксперт.

По его словам, в конклаве принимают участие четыре основные группировки: консерваторы, прогрессисты, кардиналы из развивающихся стран и итальянцы. Среди них продолжается соперничество, и каждая группа пытается убедить других поддержать своего кандидата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кардинал из Африки может потерять право голоса на конклаве.



