В Ватикане поднялся розовый дым: что это значит

При конклаве результаты голосования о выборе нового Папы Римского сигнализируют с помощью дыма. Черный означает, что выборы продолжатся, а белый символизирует избрание нового понтифика. Однако перед началом конклава в Ватикане в небо поднялся розовый дым – это был сигнал протеста против дискриминации женщин в Церкви.

Розовый дым в Ватикане. Фото: AP/Bernat Armangue

7 мая, еще до начала конклава, где 133 кардинала закрылись для голосования в Сикстинской капелле, активистки движения Конференция по посвящению женщин провели акцию протеста на холме Яникулум вблизи Ватикана. Они зажгли файеры, выпустившие розовый дым. Активисты объяснили, что хотя многие ждут белый или черный дым, розовый сигнал является напоминанием о маргинализации женщин в католической церкви.

"Мы говорим кардиналам: вы не можете продолжать игнорировать 50% католического населения, вы не можете заходить в запертую комнату и обсуждать будущее Церкви без половины Церкви", — сказала одна из активисток Мириам Дюйньян.

Она добавила, что новый Папа Римский должен быть достаточно смел, чтобы надлежащим образом решать вопросы привлечения женщин. По словам Дюйньян, даже либеральный Папа Франциск кардинально не изменил положение с правами женщин в Церкви.

Активистки выпустили розовый дым в Ватикане перед выборами нового Папы

Активистки обнародовали альтернативный список кандидатов на Папство, среди которого оказалась бывшая президент Ирландии Мэри Макализ. Она неоднократно заявляла, что Церковь нуждается в глубоких реформах, особенно в вопросе роли женщин.

Это не первый протест активистов против дискриминации женщин в Церкви в Ватикане. В предыдущие годы попытки подойти к площади Святого Петра с баннерами обычно заканчивались вмешательством полиции. В этом году активисты решили собраться на холме Яникулума, с которого хорошо виден купол базилики Святого Петра, и таким образом избежать арестов.

После нескольких случаев черного дыма, 8 мая в Ватикане пошел белый – новым Папой Римским стал Лев XIV.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Лев XIV критиковал Джей Ди Вэнса.

Также "Комментарии" писали о том, что известно о новом Папе Римском, которым стал американский кардинал.