В Украине появится закон, который будет регулировать деятельность религиозных сект

Народные депутаты Верховной Рады готовы разработать законопроект о регулировании деятельности религиозных или общественных организаций, которые методами манипуляции и психологического воздействия выманивают имущество вплоть до переписывания крупной недвижимости. Об этом рассказала глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третькова в интервью изданию "Громадское".

Так, по словам политика, речь идет об организациях, которые действуют под предлогом религиозных или иных убеждений, но конечная их цель - получение необлагаемой прибыли, подвергая человека внушению.

"В Америке это очень мощно обсуждается, а у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может прикрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", - отметила нардеп Третьякова.

Также член фракции "Слуга народа" отметила, что такие организации в нашей стране имеют высокую популярность, поскольку зачастую привлекают людей, которые попали в беду.

"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе, и с "черными нотариусами", которая хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Запускают программирование, чтобы делать для того, чтоб он принес в эту организацию деньги и любое ценное имущество. Мы должны им противодействовать", - указала Третьякова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Галина Третькова поддержала легализацию проституции и однополых браков в будущем для Украины.

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