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В Киево-Печерской лавре проходят проверки: что известно

Полиция Киева обеспечивает правопорядок при работе комиссии на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра»

сегодня, 10:54
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Недилько Ксения

Сегодня, 28 марта, специалисты музейного комплекса приступят к плановой инспекции состояния ближних пещер, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра" в Киеве. Для обеспечения охраны общественного порядка привлечены сотрудники полиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киево-Печерской лавре проходят проверки: что известно

Проверки в Киево-Печерской лавре. Фото: НПУ

Отмечается, что представители духовенства, проживающие на территории Лавры, препятствий в проведении проверки не оказывают.

"Вместе с тем отметим, что провокационная информация, которая распространяется по некоторым телеграмм-каналам о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности", – отмечают правоохранители.

В России уже с самого утра завели свою пропагандистскую машину и заявили, что "работники Минкультуры Украины и силовики проникли в дальние пещеры Киево-Печерской лавры". Это прокремлевское агентство ТАСС сообщает со ссылкой на информацию адвоката Никиты Чекмана, представляющего интересы канонической УПЦ.

"Вий вернулся в Киев" — так представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС сообщение о "начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) призвал запретить в России сатанизм, признав его "экстремистским движением".

Гундяев отметил, что на территории России якобы действуют сатанистские секты, которые проводят обряды и привлекают к ним молодежь с помощью соцсетей. "Задумаемся: в зоне проведения "специальной военной операции" на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попирают сатанисты", — заявил он.



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