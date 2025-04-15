Город обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции.

В Киеве хотят ограничить количество богослужений в церквях и проводить их онлайн

Городские власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских медиа и через Интернет. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

"Также из-за повышенного риска враждебных атак Департамент призвал руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений. В частности, проинформировать общину о порядке действий в случае воздушной тревоги и подготовить информацию о ближайших укрытиях", – отметили в КГГА.

Там также отметили, что на Пасху в столице не планируют менять время комендантского часа. Она будет действовать, как обычно, с 00:00 до 05:00.

Кроме этого сообщается, что на время проведения в 2025 году поминальных дней в столице организуют перевозки в городские кладбища. Подробный список маршрутов – на Официальном портале Киева.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что если вы собираетесь сами печь куличи, вам необходимо знать ряд правил. Кулич – это не просто праздничный хлеб, а символ Пасхи, требующий особого подхода к приготовлению. Чтобы ваш кулич получился пышным, вкусным и ароматным, необходимо соблюдать определенные правила.

Советы для идеального кулича:

Используйте только качественные ингредиенты.

Следуйте рецепту и пропорциям.

Не торопитесь, дайте тесту достаточно времени для выстаивания.

Выпекайте кулич при правильной температуре.

Украшайте кулич с любовью и вдохновением.

Следуя этим правилам, вы сможете испечь вкусный и ароматный кулич, который станет украшением вашего пасхального стола.