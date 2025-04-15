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Недилько Ксения
Город обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции.
В Киеве хотят ограничить количество богослужений в церквях и проводить их онлайн
Городские власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских медиа и через Интернет. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.
Там также отметили, что на Пасху в столице не планируют менять время комендантского часа. Она будет действовать, как обычно, с 00:00 до 05:00.
Кроме этого сообщается, что на время проведения в 2025 году поминальных дней в столице организуют перевозки в городские кладбища. Подробный список маршрутов – на Официальном портале Киева.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что если вы собираетесь сами печь куличи, вам необходимо знать ряд правил. Кулич – это не просто праздничный хлеб, а символ Пасхи, требующий особого подхода к приготовлению. Чтобы ваш кулич получился пышным, вкусным и ароматным, необходимо соблюдать определенные правила.
Советы для идеального кулича:
Используйте только качественные ингредиенты.
Следуйте рецепту и пропорциям.
Не торопитесь, дайте тесту достаточно времени для выстаивания.
Выпекайте кулич при правильной температуре.
Украшайте кулич с любовью и вдохновением.
Следуя этим правилам, вы сможете испечь вкусный и ароматный кулич, который станет украшением вашего пасхального стола.
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