Успение Пресвятой Богородицы 2024: новая дата, история праздника, обычаи

В 2023 году Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новый юлианский календарь, в результате чего Успение Пресвятой Богородицы теперь отмечается 15 августа. Портал "Комментарии" рассказывает, когда в 2024 году празднуется Успение Пресвятой Богородицы и какие традиции связаны с этим праздником.

Успение Пресвятой Богородицы 2024 по новому календарю





История праздника Успение Пресвятой Богородицы



Каноническое Евангелие не содержит информации о дате, месте или обстоятельствах смерти Марии. Согласно преданию, после Пятидесятницы Дева Мария оставалась в Иерусалиме около 10 лет, а дальнейшие сведения о ее жизни можно найти только в апокрифах.

Успение символически завершает церковный год, который заканчивается 31 августа. Этот праздник посвящен многим храмам в Украине и отмечает день, когда Богоматерь перешла с телом и душой к вечной славе своего Сына, став могущественной Заступницей и Покровительницей на небе.

Почитание Успения как одного из важнейших христианских праздников началось после Собора в Эфесе в 431 году. Праздник считается одновременно печальным из-за смерти и радостным, поскольку он символизирует переход Марии к вечной жизни.

Успение Пресвятой Богородицы — это время молитвы, поклонения и веры в жизнь после смерти. Этот праздник важен для христиан, так как объединяет их в общей вере и надежде на вечное блаженство. Само слово "успение" означает сон, что подчеркивает идею продолжения жизни после земного существования.





Традиции празднования Успение Пресвятой Богородицы



В день Успения Пресвятой Богородицы христиане обычно посещают церковь. В этот день освящают семена и колосья пшеницы из нового урожая, так как праздник совпадает с временем жатвы.

В храме ставят свечи за здоровье близких, особенно детей, и молятся об их благополучии. Также завершается Успенский пост, и на праздничном столе обязательно присутствует освящённый хлеб из свежей муки. Угощения часто включают блюда из нового урожая, такие как пироги с фруктами и овощами, вареники, медовые лакомства и другие.

Помимо застолья, в этот день также занимаются засолкой капусты, огурцов, помидоров и других овощей на зиму. Считается, что это время благоприятно для заготовок, и хозяйки часто проводят день, готовя запасы на холодный сезон. Также многие собирают грибы и орехи на зиму.

Считается, что сны, увиденные в ночь на Успение, могут быть вещими. Люди верят, что такие сновидения могут предвещать будущее, и поэтому стараются их толковать.





Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы

В этот день запрещается:

Ходить босиком по росе. Считается, что роса в этот день — это слезы Богородицы, и хождение по ней может привести к неудачам и несчастьям.

Носить старую или неудобную обувь. Считается, что если натереть ноги в этот день, то весь жизненный путь будет полон трудностей.

Стричься, особенно это касается девушек. Считается, что стрижка в этот день может разгневать Деву Марию.

Ссориться. Важно избегать конфликтов, особенно с близкими. Нельзя думать плохо о врагах или желать им зла, поскольку это может вернуться к вам.

Пользоваться иглами, ножами или ножницами. В этот день нельзя шить, резать или использовать острые предметы. Даже хлеб следует ломать руками, а не резать.

Работать и убирать. В этот день не следует заниматься домашними или огородными делами.