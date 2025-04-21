Уроженец Украины может стать новым Папой Римским: кто такой кардинал Николай Бычок

После смерти Папы Франциска Католическая церковь готовится к конклаву. Среди тех, кто примет участие в нем, присутствует глава украинской греко-католической епархии в Мельбурне кардинал Николай Бычок. Он один из 138 кардиналов, которые сразятся за титул Папы Римского.

Кардинал Николай Бычок Фото: Украинская католическая церковь Австралии, Новой Зеландии и Океании

Николай Бычок стал кардиналом в конце прошлого года. Это решение было принято самим Франциском. Благодаря этому 45-летний уроженец Украины стал самым молодым кардиналом Католической церкви и только восьмым представителем Австралии на такой должности.

Родился Бычок в Тернополе и впоследствии пошел в монастырь. В священники он был посвящен во Львове, а свое духовное призвание реализовывал в Польше и США. С 2020 года он возглавляет епархию Святых Петра и Павла в Мельбурне, которая считается центром украинской греко-католической общины в Австралии.

Кардинал Николай Бычок. Фото: ukrainianworldcongress

Николай Бычок имеет четкую позицию по войне России против Украины.

"Это настоящий геноцид нашего народа, потому что Россия находится в режиме войны, с армией, с солдатами, и они убивают наших людей", – сказал Бычок.

Кардинал Николай Бычок

Новый Папа Римский будет избираться на тайном конклаве, который состоится через две-три недели после похорон Папы Франциска. Право голоса имеют только кардиналы, которым не исполнилось 80 лет. В этот раз из всех 253 кардиналов будут голосовать на конклаве 138, в том числе Николай Бычок.

Голосование будет проходить в Сикстинской капелле, а для победы нужно получить две трети голосов кардиналов. Если не выбирают нового Папу, то голосование повторяют. Результаты каждого тура объявляются символическим дымом из трубы капеллы. Если дым черный, то Папу еще не выбрали, а белый будет означать нового Папу Римского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто станет новым Папой Римским. Названы главные кандидаты после смерти Франциска.

Также "Комментарии" писали о причине смерти Папы Римского Франциска.