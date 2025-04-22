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Украинский священник увидел знак в смерти Папы Римского

Священник объяснил, почему в Церкви не сильно в печали из-за смерти Папы Римского.

сегодня, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Настоятель Кафедрального храма святого Александра Виталий Луковский заявил, что в Церкви не унывают по Папе Римскому, ведь Бог забрал Франциска, чем облегчил его страдания. По словам священника, он увидел божий знак, что Папа Римский умер во время Пасхи.

Украинский священник увидел знак в смерти Папы Римского

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Виталий Луковский в комментарии Новости.LIVE рассказал, что узнал о смерти Папы Римского в кругу своих коллег, сразу помолившихся за него. Священник отметил, что считает смерть Франциска божьим знаком, облегчившим страдания понтифика.

"Для меня это важный знак от Бога, что Папа умирает в такой период, когда Церковь говорит о жизни вечной, то есть Христос Воскрес и мы будем жить благодаря воскресению Иисуса Христа. Я, как священник, вижу в этом знак от Господа, отнявшего Папу, он прошел свой земной путь, путь страдания, путь радости, служения и сегодня он в Царстве небесном", — сказал Луковский.

Украинский священник рассказал, что в Церкви нет большой скорби из-за смерти Папы Римского. По его словам, Франциск не просто исчез, а ушел в вечность.

"Церковь не столько унывает, столько просит для Папы о жизни вечной… У нас нет большой печали, потому что мы готовились к этим праздникам великим постом и отпраздновали Воскресение Господне, поэтому мы полны надежды на вечную жизнь. Мы видели, что в последнее время Папа болел, он страдал, не имел сил говорить. Мы радуемся ему, что Господь дал ему облегчение", — сказал настоятель храма.

Священник также выразил благодарность Папе Римскому, который много молился за Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардинал родом из Тернополя может стать новым Папой Римским после смерти Франциска.

Также "Комментарии" писали о жутком пророчестве святого Малахия, из-за которого мир боялся смерти Папы Франциска.



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