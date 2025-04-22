Украинский священник увидел знак в смерти Папы Римского

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Slava Kot
Настоятель Кафедрального храма святого Александра Виталий Луковский заявил, что в Церкви не унывают по Папе Римскому, ведь Бог забрал Франциска, чем облегчил его страдания. По словам священника, он увидел божий знак, что Папа Римский умер во время Пасхи.
Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников
Виталий Луковский в комментарии Новости.LIVE рассказал, что узнал о смерти Папы Римского в кругу своих коллег, сразу помолившихся за него. Священник отметил, что считает смерть Франциска божьим знаком, облегчившим страдания понтифика.
Украинский священник рассказал, что в Церкви нет большой скорби из-за смерти Папы Римского. По его словам, Франциск не просто исчез, а ушел в вечность.
Священник также выразил благодарность Папе Римскому, который много молился за Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардинал родом из Тернополя может стать новым Папой Римским после смерти Франциска.
Также "Комментарии" писали о жутком пророчестве святого Малахия, из-за которого мир боялся смерти Папы Франциска.
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