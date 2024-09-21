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Украина призвала Константинополь повысить статус ПЦУ до патриархата

Решение будет принято после консультаций с Варфоломеем

21 сентября 2024, 22:45
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь поднять статус Православной церкви Украины до патриархата.

Украина призвала Константинополь повысить статус ПЦУ до патриархата

Зеленский рассказал о встрече с послами Вселенского патриархата. Фото из открытых источников

Как рассказал Зеленский журналистам, соответствующий призыв звучал в конце августа во время встречи с приезжавшими в Киев послами Вселенского патриарха.

"Я сказал, что украинцы поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея", — сообщил Владимир Зеленский.

По словам президента, у экзархов видение плана действий, но соответствующий вопрос должен пройти обсуждение у патриарха Варфоломея, после чего они вернуться с конкретными предложениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.



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Источник: https://lb.ua/news/2024/09/21/635901_zelenskiy_vvazhaie_shcho_ukraini.html
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