Сын экзорциста рассказал, как на самом деле выглядит дьявол

Сын пастора, практиковавшего экзорцизм, Джаред Брок рассказал, что на самом деле большинство представлений о дьяволе — это вымысел.

Дьявол

"Все, что мы представляем о дьяволах — рога, хвост, красная кожа, горящие глаза — это следствие смешения образов с мифологий разных культур. С библейской же точки зрения дьявол – это дух. У него нет тела, следовательно, никаких физических черт ни бороды, ни пупка, ни зубов. В Библии сказано, что он притворяется ангелом света, поэтому пугает нас не уродством, а привлекательностью", — отметил Брок.

По его словам, дьявола распознать просто, нужно искать красоту без смирения, богатство без щедрости, знание без мудрости, силу без цели, справедливость без милосердия.

Брок говорит, что миллионы людей убеждены, что дьявол буквально соблазняет их каждый день. Но, по его словам, Библия не дает ему всеприсутствия. Как дух он может быть только в одном месте одновременно. Если рассчитать, то за всю историю человечества Обвинитель-противник, а именно так на самом деле зовут антихриста, мог провести с каждым человеком лишь менее полусекунды.

Так что большинство людей, вероятно, никогда не встречались с ним напрямую. Но его идеи, схемы и ложь присутствуют везде как мины, заложенные в сердцах и системах. Как и Гитлер, которого большинство союзников никогда не видели, но боролись с его идеологией.

Брок говорит, что большинство людей ошибочно считают дьявола источником зла или по крайней мере олицетворением зла. Согласно Библии, ни то, ни другое не есть истина. Мартин Лютер говорил, что верующие христиане действительно имеют трех врагов — мир, плоть и дьявола.

Эксперт отмечает, что культура серьезно преувеличила власть дьявола, отвергла любую личную ответственность и почти проигнорировала демонические и сатанинские мировоззрения и системы, управляемые нашими обществами.

"Даже если бы дьявола не существовало, зло бы все равно существовало. Сейчас на планете Земля живет более восьми миллиардов свободных духов (людей), и каждый день все мы делаем нечто противоречащее созданному Богом порядку. Вопреки расхожему мнению, дьявол не может заставить вас ничего сделать. "Дьявол заставил меня это сделать" – это ложь. Он может попытаться соблазнить и заманить в ловушку, но он не может заставить вас ничего поделать", – убежден Брок.

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