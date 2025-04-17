Сын экзорциста рассказал, как на самом деле выглядит дьявол

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Ткачик Олеся
Сын пастора, практиковавшего экзорцизм, Джаред Брок рассказал, что на самом деле большинство представлений о дьяволе — это вымысел.
Дьявол
По его словам, дьявола распознать просто, нужно искать красоту без смирения, богатство без щедрости, знание без мудрости, силу без цели, справедливость без милосердия.
Брок говорит, что миллионы людей убеждены, что дьявол буквально соблазняет их каждый день. Но, по его словам, Библия не дает ему всеприсутствия. Как дух он может быть только в одном месте одновременно. Если рассчитать, то за всю историю человечества Обвинитель-противник, а именно так на самом деле зовут антихриста, мог провести с каждым человеком лишь менее полусекунды.
Так что большинство людей, вероятно, никогда не встречались с ним напрямую. Но его идеи, схемы и ложь присутствуют везде как мины, заложенные в сердцах и системах. Как и Гитлер, которого большинство союзников никогда не видели, но боролись с его идеологией.
Брок говорит, что большинство людей ошибочно считают дьявола источником зла или по крайней мере олицетворением зла. Согласно Библии, ни то, ни другое не есть истина. Мартин Лютер говорил, что верующие христиане действительно имеют трех врагов — мир, плоть и дьявола.
Эксперт отмечает, что культура серьезно преувеличила власть дьявола, отвергла любую личную ответственность и почти проигнорировала демонические и сатанинские мировоззрения и системы, управляемые нашими обществами.
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