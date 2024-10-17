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Столкновения в православном храме Черкасс: попы УПЦ МП напали на капелланов ПЦУ

В Черкассах храм УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины

сегодня, 10:27
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Недилько Ксения

Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в Православную церковь Украины и теперь будет гарнизонным. Об этом сообщил вчера военный капеллан Владимир Педько.

Столкновения в православном храме Черкасс: попы УПЦ МП напали на капелланов ПЦУ

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На территории храма, как сообщалось, будет создан центр национального-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов. Также есть еще много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной.


Ранее в сети появилось сообщение, что утром неизвестные захватили Михайловский кафедральный собор УПЦ МП в Черкассах.

Около 100 человек вошли в собор. Позже им удалось зайти в епархиальное управление на территории церкви. По сети распространялось видео конфликта, возникшего в результате инцидента.

На видео видно, как поклонники УПЦ МП забрасывают лавками, палками и заливают слезоточивым газом капелланов ПЦУ.

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко также отреагировал на события в соборе и пригласил громаду на совместное обсуждение и молитву около 11-12 часов сегодня, 17 октября.

"Приглашаю громаду города Черкассы высказать свое мнение по поводу существования московской церкви в нашем городе. Приглашаю всех прийти помолиться за Вооруженные Силы Украины, за здоровье наших воинов на украинском языке в самом большом храме в центре Украины", – отметил мэр Черкасс.

Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора.

В полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма. Стражи порядка прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента. На месте работают следственно-оперативные группы.

Информация будет дополняться.



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