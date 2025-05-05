Стало известно желание Папы: кому он приказал передать свой автомобиль

Один из папамобилей, которым пользовался Папа Франциск, превращают в передвижной медицинский пункт для детей в Газе. Об этом сообщил официальный медиаресурс Ватикана в воскресенье.

Автомобиль Папы

Указывается, что по последнему желанию Франциска перед смертью он передал транспорт, которым пользовался во время паломничества к Святой Земле в 2014 году, католической благотворительной организации Caritas Jerusalem. Автомобиль должен помочь в катастрофической гуманитарной ситуации в регионе.

В частности, известно, что Папа просил использовать его для оказания помощи раненым и истощенным из-за войны войны детям в Палестине.

Автомобиль будет переоборудован в мобильную медицинскую станцию: его оснастят необходимой аппаратурой для обследований, диагностики, лечения и хранения жизненно важных медицинских средств.

При этом Каритас отмечает, что медики и врачи, которые будут работать в этой клинике на колесах, будут выезжать в районы, где из-за боевых действий полностью разрушена медицинская инфраструктура. Отправления планируют, как только появится возможность безопасного доступа в Газу.

"Это не просто автомобиль — это сигнал, что мир не забыл о детях Газа", — заявил генеральный секретарь Caritas Sweden Петер Бруне.

Тема мира была центральной для понтификата Франциска. Он неоднократно призывал к прекращению войн в разных уголках мира — в частности между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС. Последний такой призыв Папа сделал в Пасху за день до своей смерти.

До последних дней жизни Франциск звонил по телефону в единую католическую церковь в Газе — Храм Святого Семейства, которая во время израильских обстрелов служила убежищем для местных христиан и мусульман.

В декабре он также установил возле Ватикана рождественскую шопку, где новорожденный Иисус был изображен завернутым в куфию — традиционный палестинский головной убор, сегодня часто ассоциирующийся с про-палестинскими движениями. Вскоре после установки установку убрали.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что экс-сотрудник Ватикана предусмотрел, кто станет следующим Папой.



