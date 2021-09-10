Стало известно, как будут работать школы в Украине, где не привиты 80% учителей

Учебные заведения нашей страны, отнесенные к "желтой" зоны будут осуществлять свою обычную деятельность, если 80% педагогов сделали прививки. Если планка вакцинации ниже — такое учреждение должно функционировать в дистанционном формате. Такое заявление в эфире программы "Право на власть" сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Обучение в школе (фото из открытых источников)

Чиновник дополнил: если в коллективе большинство работающих педагогов не имеет прививки, то педагогические советы должны принимать решение об их переводе на дистанционный режим.

Медик отметил, что медленно, но все же школьная вакцинация набирает обороты.

По словам чиновника, он понимает, что поставленная планка школьной вакцинации — высокая, поэтому требуем, чтобы работающий педагогический персонал учебных заведений "желтой зоны" имел сертификаты, удостоверяющие, что они получили первый укол вакцины. И статистика здесь должно быть не менее поставленных 80%. Конечно, радует статистика, что количество педагогов, получивших первую прививку, увеличилось на 15%.

Еще чиновник отметил, что учебные коллективы, которые расположены в "красной" зоне, чтобы рассчитывать на ежедневную школьную деятельность и привилегии от власти, должны иметь документы и пройти курс двухразовых профилактических прививок. Ограничения, которые будут действовать на территории страны, не будут распространяться на привитых педагогов.

Важно, что чиновники не только угрожают "дистанционкой" педагогам, что избегают вакцинации. Но и реально внедряют это в жизнь. Так, в Ивано-Франковской области все образовательные учреждения уже работают на дистанционном режиме. Так, как количество прививок, которые получили педагоги — небольшое, а количество случаев ковиду увеличивается.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что главный санитарный врач рассказал, будут ли прививать украинский третьей дозой вакцины .

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