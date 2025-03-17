Сколько зарабатывает Папа Римский Франциск: неожиданные цифры для понтифика

Финансовое положение Папы Римского остается тайной для многих верующих. Получает ли он зарплату? Имеет ли личное состояние? И кто оплачивает его расходы? Ответ на эти вопросы не так очевиден, как может показаться.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Глава Римско-Католической Церкви имеет право на официальную зарплату, однако Папа Франциск отказался от нее после вступления в должность в 2013 году. Как отмечает Economic Times, его оклад должен составить 32 тыс. долларов в месяц, что составляет около 1,3 млн. гривен. Франциск решил не получать жалованье от Церкви, оставаясь верным иезуитским ценностям.

Это не новый подход ведь еще в 2001 году Ватикан подтвердил, что даже до избрания на папский престол Хорхе Марио Бергольо (настоящее имя Папы Франциска) никогда не принимал денег от Церкви.

Хотя Франциск не получает зарплаты, его финансовое положение далеко не умеренное. Все его расходы – включая проживание, транспорт и официальные мероприятия – покрывает Ватикан. По подсчетам американской программы The Catholic Talk Show, содержание Папы обходится примерно в 100 тыс. долларов в год. Кроме того, в его распоряжение пять автомобилей, личные апартаменты в Ватикане и специальные фонды для благотворительности.

По оценкам Папа Франциск имеет доступ к активам на сумму около 16 миллионов долларов. Важно отметить, что эти средства не являются его личными, а скорее связаны с должностью. Они используются для поддержания деятельности Ватикана и благотворительности.

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