Сенсация в науке и религии: ученый нашел могилу Иисуса Хреста

Потрясающее открытие британского антрополога может изменить представление человечества о случившемся с телом Иисуса после смерти. В частности, научное исследование доктора Уорнера свидетельствует: саркофаг Христа и легендарный Ковчег Завета могут храниться в сокровенной двойной пещере, которая якобы скрыта за каменной глыбой в южном проходе подземной камеры под Большой пирамидой в Гизе.

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Свои многолетние наработки ученый передал Высшему совету по делам древностей Египта. Еще в конце 2021 года он представил результаты 10-летнего исследования руководителю Научного управления, который назвал открытие "научной революцией, которая может принести пользу всему человечеству".

Подтверждением гипотезы стали полевые работы в Египте и глубокие обследования пирамиды с использованием современных технологий. Сканирование показало наличие искусственных структур по последнему каменному блоку в южном проходе, что свидетельствует в пользу теории Уорнера.

Благодаря этому прорыву Уорнер получил редкий статус консультанта в рамках международной инициативы Scan Pyramids Mission, к которой привлечены ученые из Франции, Канады, Японии и Египта.

20 октября 2022 г. после встречи с министром туризма и древностей Египта Ахмедом Исссой, египетская сторона согласилась получить данные исследования бесплатно при условии, что сканирование продолжится за пределами загадочного блока. Однако работы до сих пор не завершены, поэтому Египет нарушает договоренность.

В ответ Уорнер обратился за поддержкой к премьер-министру Ливану Навафу Саламу, также возглавляющему Международный суд ООН, с просьбой выступить посредником в разрешении ситуации. Причиной задержки исследователь считает сопротивление со стороны известного археолога Захи Хавасса, который, по его словам, сопротивляется собственным амбициям, называя себя "хранителем пирамид".

"Новые идеи часто сталкиваются с яростным сопротивлением от сторонников старых взглядов. Это повторяется в истории — вспомним хотя бы Коперника, Галилея или Джордано Бруно", — заметил Уорнер.

Хотя исследователь не является религиозным лицом, он подошел к делу с научной точки зрения, используя методы точного анализа текстов всех трех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Подкрепив эти данные месопотамскими клинописями, он с помощью этимологии пришел к выводу, что библейская "Гора Синай", "Гора Израиля", "Гора Елеонская", "Гора Сион" и исламская "Гора Света" — это одно и то же место: Великая пирамида в Гизе.

Именно здесь, по его теории, Иисус произнес Нагорную проповедь, и это место является колыбелью всех авраамических верований.

Уорнер подчеркивает: "Это открытие имеет потенциал стать шагом к миру на Ближнем Востоке". Он надеется, что загадочный каменный блок будет убран уже в этом году, чтобы выставить Ковчег Завета в новом Большом Египетском музее рядом с пирамидами Гизы.

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